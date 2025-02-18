Сумма требований телеканалов РФ к Google превысила 2,8 дуодециллиона рублей
Сумма требований российских телеканалов к Google превысила 2,8 дуодециллиона руб., сообщает «РИА Новости». Дуодециллион – это число с 39 нулями. Иски связаны с невыполнением обязательств по восстановлению аккаунтов российских медиа на YouTube. В общей сложности подано около 20 исков.
17 февраля в Арбитражном суде Москвы прошло заседание по этому делу. Представители российских кредиторов и сотрудники ООО «Гугл» просили признать требования реестровыми, чтобы их могли погасить после расчетов с работниками. По их мнению, заявленная сумма несоразмерна реальным обязательствам: «Платятся миллиарды, а люди не получили свои зарплаты», — подчеркнули они.
Юрист, участвовавший в заседании, отметил, что сумма выглядит нереалистично: «Всех активов на планете Земля не хватит, даже в нашей галактике нет ресурсов, чтобы покрыть такую задолженность». Представитель арбитражного управляющего возразила, что законодательство не устанавливает зависимость очередности удовлетворения требований от их размера. По её словам, такие суммы вызваны именно отказом компании Google исполнять судебные решения. Суд поддержал эту позицию.
29 октября РБК писало, что сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в общей сложности составила два ундециллиона (единица с 36 нулями) руб. Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты российских СМИ на YouTube или выплатить неустойку при невыполнении этого требования. Решение суда необходимо исполнить в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 000 руб. Сумма увеличивается вдвое каждую неделю до выполнения судебного решения. Ограничения общей суммы штрафа нет.
В 2020 г. YouTube заблокировал аккаунты телеканала «Царьград» и РИА ФАН, собственники которых находятся под санкциями США, якобы из-за «нарушений законодательства о санкциях и правил торговли». В августе того же года «Царьград» обратился с иском в Арбитражный суд Москвы, ответчиками стали американская Google LLC, ирландская Google Ireland и представитель российского ООО «Гугл». Весной следующего года суд обязал Google вернуть «Царьграду» доступ к заблокированным аккаунтам под угрозой начисления прогрессивного штрафа при неисполнении этого решения.
С началом Россией спецоперации в 2022 г. YouTube заблокировал аккаунты Sputnik, НТВ и «Россия 24», чуть позже – RT, все российские госканалы, каналы «Гостелерадиофонда», «Спас», а также каналы информационного агентства «Аврора», «Дума ТВ», региональные филиалы ВГТРК и др.