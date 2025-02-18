Сумма требований телеканалов РФ к Google превысила 2,8 дуодециллиона рублей

29 октября РБК писало, что сумма претензий 17 российских телеканалов к Google в общей сложности составила два ундециллиона (единица с 36 нулями) руб. Ранее суд обязал Google восстановить аккаунты российских СМИ на YouTube или выплатить неустойку при невыполнении этого требования. Решение суда необходимо исполнить в течение девяти месяцев с момента его вступления в силу. За каждый день неисполнения начисляется штраф в размере 100 000 руб. Сумма увеличивается вдвое каждую неделю до выполнения судебного решения. Ограничения общей суммы штрафа нет.