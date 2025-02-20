Суд отклонил предложение Трампа об ограничении получения гражданства по рождению

Окружной судья США Даниэль Форрест заявила, что быстрое вынесение решения может подорвать доверие общественности к судьям, которые должны «принимать решения независимо от идеологии или политических предпочтений». Форрест подчеркнула, что обстоятельства рассмотрения дела не являются чрезвычайными.