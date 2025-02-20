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Суд отклонил предложение Трампа об ограничении получения гражданства по рождению

Ведомости

Апелляционный суд США отклонил запрос администрации президента США Дональда Трампа о внесении экстренного постановления, которое отменяет автоматическую выдачу гражданства страны по праву рождения, сообщает Reuters.

Апелляционный суд девятого округа США, расположенный в Сан-Франциско, оставил в силе постановление, которое запрещает Трампу ограничивать автоматическое получение гражданства по праву рождения, несмотря на просьбу администрации США приостановить действие постановления на всей территории страны.

Окружной судья США Даниэль Форрест заявила, что быстрое вынесение решения может подорвать доверие общественности к судьям, которые должны «принимать решения независимо от идеологии или политических предпочтений». Форрест подчеркнула, что обстоятельства рассмотрения дела не являются чрезвычайными.

Дело будет рассмотрено тщательнее на слушаниях, которые запланированы на июнь 2025 г.

20 января Трамп подписал исполнительный указ, который ограничивает право на автоматическое получение гражданства США для родившихся на территории страны. 23 января федеральный судья в Сиэтле временно заблокировал указ Трампа, назвав его антиконституционным.

Старший окружной судья США Джон Коэнур раскритиковал изменения и выдал временный запретительный судебный приказ, который не позволяет указу Трампа вступить в силу по всей стране.

Право на гражданство США устанавливается 14-й поправкой конституции страны. Она начинается словами: «Все лица, родившиеся в Соединенных Штатах и находящиеся под их юрисдикцией, являются гражданами Соединенных Штатов Америки».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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