Суд отклонил предложение Трампа об ограничении получения гражданства по рождению
Апелляционный суд США отклонил запрос администрации президента США Дональда Трампа о внесении экстренного постановления, которое отменяет автоматическую выдачу гражданства страны по праву рождения, сообщает Reuters.
Апелляционный суд девятого округа США, расположенный в Сан-Франциско, оставил в силе постановление, которое запрещает Трампу ограничивать автоматическое получение гражданства по праву рождения, несмотря на просьбу администрации США приостановить действие постановления на всей территории страны.
Окружной судья США Даниэль Форрест заявила, что быстрое вынесение решения может подорвать доверие общественности к судьям, которые должны «принимать решения независимо от идеологии или политических предпочтений». Форрест подчеркнула, что обстоятельства рассмотрения дела не являются чрезвычайными.
Дело будет рассмотрено тщательнее на слушаниях, которые запланированы на июнь 2025 г.
20 января Трамп подписал исполнительный указ, который ограничивает право на автоматическое получение гражданства США для родившихся на территории страны. 23 января федеральный судья в Сиэтле временно заблокировал указ Трампа, назвав его антиконституционным.
Старший окружной судья США Джон Коэнур раскритиковал изменения и выдал временный запретительный судебный приказ, который не позволяет указу Трампа вступить в силу по всей стране.
Право на гражданство США устанавливается 14-й поправкой конституции страны. Она начинается словами: «Все лица, родившиеся в Соединенных Штатах и находящиеся под их юрисдикцией, являются гражданами Соединенных Штатов Америки».