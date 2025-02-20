В СК опровергли информацию о начале расследования гибели поэта Лермонтова
Следственный комитет (СК) РФ опроверг информацию о том, что началось расследование обстоятельств гибели поэта Михаила Лермонтова по обращению депутата Государственной думы Николая Бурляева, сообщает ТАСС.
22 января стало известно, что Бурляев попросил СК расследовать обстоятельства убийства Лермонтова. Депутат направил в ведомство обращение с просьбой провести современное, честное и непредвзятое расследование с использованием технологий, которыми располагает СК РФ.
Депутат считает, что лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины многие десятилетия говорили о недобросовестности следствия, проведенного сразу после гибели Лермонтова. Бурляев обращал внимание на то, что поэт скончался от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти в 40 градусов». По его мнению, необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к дуэли и смерти поэта.
Лермонтов погиб во возрасте 26 лет на дуэли у подножия горы Машук в Пятигорске 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 г.