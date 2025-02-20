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В СК опровергли информацию о начале расследования гибели поэта Лермонтова

Ведомости

Следственный комитет (СК) РФ опроверг информацию о том, что началось расследование обстоятельств гибели поэта Михаила Лермонтова по обращению депутата Государственной думы Николая Бурляева, сообщает ТАСС.

22 января стало известно, что Бурляев попросил СК расследовать обстоятельства убийства Лермонтова. Депутат направил в ведомство обращение с просьбой провести современное, честное и непредвзятое расследование с использованием технологий, которыми располагает СК РФ.

Депутат считает, что лермонтоведы, специалисты в области криминалистики, баллистики и медицины многие десятилетия говорили о недобросовестности следствия, проведенного сразу после гибели Лермонтова. Бурляев обращал внимание на то, что поэт скончался от пули, попавшей в его тело «по невероятной для ровной поверхности траектории – снизу вверх, под углом почти в 40 градусов». По его мнению, необходимо профессиональное расследование всех обстоятельств, которые привели к дуэли и смерти поэта.

Лермонтов погиб во возрасте 26 лет на дуэли у подножия горы Машук в Пятигорске 27 июля (15 июля по старому стилю) 1841 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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