Демонтаж кормовой части «Волгонефть-239» должны завершить до 31 марта

В конце января стало известно, что правительство РФ выделило из резервного фонда 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после затопления танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Средства будут направлены в бюджет Краснодарского края, они пойдут на утилизацию и обезвреживание песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжей, сказано в сообщении.