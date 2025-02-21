Демонтаж кормовой части «Волгонефть-239» должны завершить до 31 марта
Работы по демонтажу кормовой части «Волгонефть-239» должны завершить до 31 марта, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.
«Демонтаж конструкций выполнен на 50%, специалисты приступили к заключительному этапу разделки. Срок сдачи работ – 31 марта, уже сейчас работы ведутся с некоторым опережением графика», – сказал Савельев, его слова приводит пресс-служба правительства.
Более 350 т металла было сдано на переработку. Работы по очистке суши ведутся на всех участках. Предполагается, что до 1 марта будет проведена предварительная оценка соответствия пострадавших пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. Решение по летнему туристическому сезону на Черноморском побережье будет приниматься после проверки состояния пляжей Роспотребнадзором.
В конце января стало известно, что правительство РФ выделило из резервного фонда 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после затопления танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Средства будут направлены в бюджет Краснодарского края, они пойдут на утилизацию и обезвреживание песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжей, сказано в сообщении.
15 декабря 2024 г. во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие по 4000 т мазута. В море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. Научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Виктор Данилов-Данильян назвал разлив мазута в Керченском проливе самой серьезной экологической катастрофой в XXI в.