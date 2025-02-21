Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Демонтаж кормовой части «Волгонефть-239» должны завершить до 31 марта

Ведомости

Работы по демонтажу кормовой части «Волгонефть-239» должны завершить до 31 марта, сообщил вице-премьер Виталий Савельев на заседании правкомиссии для координации работ по ликвидации последствий крушения танкеров в Керченском проливе.

«Демонтаж конструкций выполнен на 50%, специалисты приступили к заключительному этапу разделки. Срок сдачи работ – 31 марта, уже сейчас работы ведутся с некоторым опережением графика», – сказал Савельев, его слова приводит пресс-служба правительства.

Более 350 т металла было сдано на переработку. Работы по очистке суши ведутся на всех участках. Предполагается, что до 1 марта будет проведена предварительная оценка соответствия пострадавших пляжей и зон отдыха санитарным требованиям. Решение по летнему туристическому сезону на Черноморском побережье будет приниматься после проверки состояния пляжей Роспотребнадзором.

В конце января стало известно, что правительство РФ выделило из резервного фонда 1,5 млрд руб. на ликвидацию последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе после затопления танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239». Средства будут направлены в бюджет Краснодарского края, они пойдут на утилизацию и обезвреживание песка, загрязненного мазутом, а также на восстановление пляжей, сказано в сообщении.

15 декабря 2024 г. во время шторма в районе Керченского пролива потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие по 4000 т мазута. В море попало несколько тысяч тонн нефтепродуктов. Научный руководитель Института водных проблем Российской академии наук (РАН) Виктор Данилов-Данильян назвал разлив мазута в Керченском проливе самой серьезной экологической катастрофой в XXI в.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных