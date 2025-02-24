Daily Mail: 82 жителя Британии скончались после применения оземпика и мунджаро
82 жителя Великобритании умерли после использования препаратов, применяемых для лечения диабета и для похудения, включая оземпик (действующее вещество – семаглутид) и мунджаро (действующее вещество – тирзепатид), сообщает таблоид Daily Mail.
По данным агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA), к концу января было зафиксировано не менее 22 летальных случаев, связанных с приемом этих препаратов для похудения. Еще 60 смертей зарегистрированы среди пациентов, принимавших лекарства для лечения диабета второго типа. Издание отмечает, что с момента появления этих препаратов почти 400 человек были госпитализированы. Кроме того, сообщается о 35 случаях смертельного исхода после приема саксенды и виктозы (действующее вещество – лираглутид).
Эксперты и медицинские организации, включая общество неотложной медицины, призывают к ужесточению контроля за назначением этих средств для снижения веса. Ранее Daily Mail рассказывал о жительнице США, которая потеряла зрение после инъекции оземпика. Сперва она ослепла на левый глаз, затем, спустя две недели после возобновления приема препарата, – на правый.
Оземпик был разработан в 2012 г. как препарат для лечения сахарного диабета второго типа, но впоследствии показал эффективность в борьбе с ожирением и в 2021–2022 гг. на американский и европейский рынки была выпущена вариация семаглутида под брендом вегови, предназначенная уже непосредственно для этого. В результате препарат начал стремительно набирать популярность.
Семаглутид имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП1) – гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный ГПП1 быстро распадается, а вот его аналог – тот самый семаглутид – имеет пролонгированное действие. Так он снижает уровень глюкозы в крови. Благодаря семаглутиду опорожнение желудка замедляется, на него реагируют участки мозга, отвечающие за аппетит, соответственно человек меньше чувствует голод. Эффект препарата может варьироваться в зависимости от конкретного пациента, его состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Оземпик и его аналоги необходимо принимать под контролем врача, поскольку он влияет на уровень сахара в крови, что может привести к гипогликемии или другим серьезным осложнениям.