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Daily Mail: 82 жителя Британии скончались после применения оземпика и мунджаро

Ведомости

82 жителя Великобритании умерли после использования препаратов, применяемых для лечения диабета и для похудения, включая оземпик (действующее вещество – семаглутид) и мунджаро (действующее вещество – тирзепатид), сообщает таблоид Daily Mail.

По данным агентства по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA), к концу января было зафиксировано не менее 22 летальных случаев, связанных с приемом этих препаратов для похудения. Еще 60 смертей зарегистрированы среди пациентов, принимавших лекарства для лечения диабета второго типа. Издание отмечает, что с момента появления этих препаратов почти 400 человек были госпитализированы. Кроме того, сообщается о 35 случаях смертельного исхода после приема саксенды и виктозы (действующее вещество – лираглутид).

Эксперты и медицинские организации, включая общество неотложной медицины, призывают к ужесточению контроля за назначением этих средств для снижения веса. Ранее Daily Mail рассказывал о жительнице США, которая потеряла зрение после инъекции оземпика. Сперва она ослепла на левый глаз, затем, спустя две недели после возобновления приема препарата, – на правый.

Оземпик был разработан в 2012 г. как препарат для лечения сахарного диабета второго типа, но впоследствии показал эффективность в борьбе с ожирением и в 2021–2022 гг. на американский и европейский рынки была выпущена вариация семаглутида под брендом вегови, предназначенная уже непосредственно для этого. В результате препарат начал стремительно набирать популярность.

Семаглутид имитирует работу глюкагоноподобного пептида-1 (ГПП1) – гормона, вырабатывающегося в кишечнике после приема пищи. Естественный ГПП1 быстро распадается, а вот его аналог – тот самый семаглутид – имеет пролонгированное действие. Так он снижает уровень глюкозы в крови. Благодаря семаглутиду опорожнение желудка замедляется, на него реагируют участки мозга, отвечающие за аппетит, соответственно человек меньше чувствует голод. Эффект препарата может варьироваться в зависимости от конкретного пациента, его состояния здоровья и наличия сопутствующих заболеваний. Оземпик и его аналоги необходимо принимать под контролем врача, поскольку он влияет на уровень сахара в крови, что может привести к гипогликемии или другим серьезным осложнениям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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