На Новодевичьем кладбище открыли памятник бывшему главе Верховного суда Лебедеву
По информации агентства, на мероприятии присутствовали члены семьи Лебедева, а также политические и общественные деятели, друзья и коллеги бывшего главы Верховного суда.
Автор памятника архитектор Леонид Мурзич рассказал, что идея памятника зародилась в связи с мыслями о том, что Лебедев прошел путь от рядового судьи до председателя Верховного суда, посвятив свою жизнь служению профессии. Лестница символизирует восхождение, служение и профессию.
Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов заявил, что лучшим памятником Лебедеву будет укрепление и развитие судебной системы России.
Лебедев родился в Москве в 1943 г. С1991 г. и до конца жизни он служил председателем Верховного суда РФ. В 1993 г. был удостоен звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» за «выдающийся вклад в укрепление российского правосудия и многолетнюю добросовестную работу». Лебедев также был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени в 1998 г. и II степени в 2003 г. Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля 2024 г. на 81-м году жизни.
В октябре 2024 г. Минобрнауки предложило с 1 сентября 2025 г. утвердить стипендию имени Лебедева. Выплаты предлагается назначать студентам Российского государственного университета правосудия (РГУП). Стипендиаты будут определяться ежегодно по результатам конкурсного отбора. Стипендии в размере 15 000 руб. в месяц министерство предлагает вручать десяти студентам РГУП, обучающимся на очных отделениях бакалавриата, специалитета и магистратуры. Еще десять других ежемесячных стипендий в размере 20 000 руб. Минобрнауки предлагает выплачивать аспирантам РГУП, обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров.