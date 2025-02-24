На Новодевичьем кладбище открыли памятник бывшему главе Верховного суда Лебедеву

Лебедев родился в Москве в 1943 г. С1991 г. и до конца жизни он служил председателем Верховного суда РФ. В 1993 г. был удостоен звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» за «выдающийся вклад в укрепление российского правосудия и многолетнюю добросовестную работу». Лебедев также был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени в 1998 г. и II степени в 2003 г. Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля 2024 г. на 81-м году жизни.