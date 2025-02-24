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На Новодевичьем кладбище открыли памятник бывшему главе Верховного суда Лебедеву

Ведомости

В Москве на Новодевичьем кладбище 24 февраля открыли памятник бывшему главе Верховного суда РФ Вячеславу Лебедеву, сообщает «Интерфакс».

По информации агентства, на мероприятии присутствовали члены семьи Лебедева, а также политические и общественные деятели, друзья и коллеги бывшего главы Верховного суда.

Автор памятника архитектор Леонид Мурзич рассказал, что идея памятника зародилась в связи с мыслями о том, что Лебедев прошел путь от рядового судьи до председателя Верховного суда, посвятив свою жизнь служению профессии. Лестница символизирует восхождение, служение и профессию.

Художественный руководитель Московского театра эстрады Геннадий Хазанов заявил, что лучшим памятником Лебедеву будет укрепление и развитие судебной системы России.

Лебедев родился в Москве в 1943 г. С1991 г. и до конца жизни он служил председателем Верховного суда РФ. В 1993 г. был удостоен звания «Заслуженный юрист Российской Федерации» за «выдающийся вклад в укрепление российского правосудия и многолетнюю добросовестную работу». Лебедев также был награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» III степени в 1998 г. и II степени в 2003 г. Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля 2024 г. на 81-м году жизни.

Андрей Гордеев / Ведомости
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Андрей Гордеев / Ведомости

В октябре 2024 г. Минобрнауки предложило с 1 сентября 2025 г. утвердить стипендию имени Лебедева. Выплаты предлагается назначать студентам Российского государственного университета правосудия (РГУП). Стипендиаты будут определяться ежегодно по результатам конкурсного отбора. Стипендии в размере 15 000 руб. в месяц министерство предлагает вручать десяти студентам РГУП, обучающимся на очных отделениях бакалавриата, специалитета и магистратуры. Еще десять других ежемесячных стипендий в размере 20 000 руб. Минобрнауки предлагает выплачивать аспирантам РГУП, обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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