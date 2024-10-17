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Минобрнауки учреждает стипендию в честь экс-главы Верховного суда

Увековечить память Вячеслава Лебедева ранее поручил президент
Виталий Крюков
Андрей Гордеев / Ведомости

Минобрнауки предложило с 1 сентября 2025 г. утвердить стипендию имени бывшего председателя Верховного суда (ВС) Вячеслава Лебедева. Выплаты предлагается назначать студентам Российского государственного университета правосудия (РГУП), учрежденного ВС. Соответствующий проект приказа правительства опубликован 16 октября на портале проектов нормативных правовых актов.

Стипендии в размере 15 000 руб. в месяц министерство предлагает вручать десяти студентам РГУП, обучающимся на очных отделениях бакалавриата, специалитета и магистратуры, следует из проекта приказа.

При этом программы обучения стипендиатов должны иметь госаккредитацию, уточняется там. Еще десять других ежемесячных стипендий в размере 20 000 руб. Минобрнауки предлагает выплачивать аспирантам РГУП, обучающимся по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров, следует из документа.

В Москве простились с председателем Верховного суда Вячеславом Лебедевым
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В Колонном зале Дома союзов в Москве простились со скончавшимся на 81-м году жизни председателем Верховного суда России Вячеславом Лебедевым. Первым с ним простился президент Владимир Путин, затем президент около 10 минут разговаривал с его семьей. Лебедев был председателем Верховного суда России с 1989 г. / Андрей Гордеев / Ведомости

Стипендиаты будут определяться ежегодно по результатам конкурсного отбора, уточняется в проекте приказа. Предполагается, что в состав конкурсной комиссии войдут сотрудники РГУП, ВС, Минобрнауки, а также члены студсовета университета и приглашенные эксперты.

Вячеслав Лебедев скончался 23 февраля на 81-м году жизни в Москве. Он возглавил ВС РСФСР в 1989 г., а в 1991 г. был назначен первым председателем ВС России. Во главе ВС Лебедев стоял почти 35 лет и был одним из архитекторов новой судебной системы, писали «Ведомости».

Верховный суд основал РГУП в 1998 г., до 2012 г. университет носил название Российской академии правосудия. Сейчас вуз обучает около 22 000 студентов. Помимо московского отделения университет имеет филиалы в 11 городах России, включая Санкт-Петербург, Симферополь, Хабаровск и др.

В апреле этого года Совет Федерации единогласно назначил Ирину Подносову председателем ВС сроком на шесть лет. 

Президент России Владимир Путин подписал указ о мероприятиях по увековечению памяти Лебедева в июле 2024 г. В документе глава государства отметил «выдающийся вклад» Лебедева в развитие российской судебной системы и юридической науки. Согласно указу, правительству в течение шести месяцев необходимо разработать план мероприятий по мемориализации имени экс-главы ВС, а также утвердить стипендии имени Лебедева для студентов РГУП. Президент также рекомендовал кабмину установить мемориальную доску на доме, где жил Лебедев, и присвоить скверу в Москве имя бывшего председателя ВС.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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