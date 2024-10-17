Минобрнауки учреждает стипендию в честь экс-главы Верховного суда

Президент России Владимир Путин подписал указ о мероприятиях по увековечению памяти Лебедева в июле 2024 г. В документе глава государства отметил «выдающийся вклад» Лебедева в развитие российской судебной системы и юридической науки. Согласно указу, правительству в течение шести месяцев необходимо разработать план мероприятий по мемориализации имени экс-главы ВС, а также утвердить стипендии имени Лебедева для студентов РГУП. Президент также рекомендовал кабмину установить мемориальную доску на доме, где жил Лебедев, и присвоить скверу в Москве имя бывшего председателя ВС.