Росстандарт введет новые дорожные знаки
Росстандарт опубликовал обновленную версию ГОСТ Р 52289-2019 (правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств), согласно которой будут введены новые дорожные знаки, следует из соответствующего документа.
Согласно поправкам, будет также обновлен дизайн некоторых дорожных знаков. Поправки одобрены и вступят в силу 1 января 2026 г., но региональные власти могут применять обновленный ГОСТ уже сейчас.
Среди нововведений табличка «Глухие», которая призвана информировать водителей о слабослышащих пешеходах. Подобные знаки могут быть установлены у медицинских учреждений или общественных организаций. Появится также вертикальная версия знака «Стоп-линия».
Сообщается, что несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой. А «Парковку» можно будет разместить вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку». «Рекомендуемое ограничение скорости» будет размещаться на щите с указателем «Искусственная неровность».
В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рассказали изданию «Коммерсантъ», что ГОСТ разрабатывался в течение трех лет. Было проанализировано более 1400 предложений и замечаний к текущим версиям стандартов, поступивших от различных научных и эксплуатационных организаций.
В организации считают, что «чрезмерное» количество указателей на улицах города негативно сказывается на концентрации внимания водителей и восприятии дорожной обстановки. Ожидается, что новый стандарт позволит демонтировать с улично-дорожной сети Москвы более 55 000 знаков. Процесс начнется в 2025 г. и может занять несколько лет.
«Такие изменения не только повысят безопасность, но и сделают движение более комфортным для водителей», – заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.
17 января стало известно, что власти Москвы заключат офсетный контракт на поставку дорожных знаков. Производство позволит добиться высокого качества и долговечности выпускаемой продукции, также знаки станут важным элементом единого облика улично-дорожной сети Москвы. Одержавшая победу в конкурсе организация будет на протяжении двух лет создавать новое производство дорожных знаков в столице либо обновлять существующие. В реализацию проекта планируется инвестировать более 1 млрд руб.