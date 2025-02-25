Росстандарт введет новые дорожные знаки

Сообщается, что несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой. А «Парковку» можно будет разместить вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку». «Рекомендуемое ограничение скорости» будет размещаться на щите с указателем «Искусственная неровность».