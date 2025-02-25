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Росстандарт введет новые дорожные знаки

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Росстандарт опубликовал обновленную версию ГОСТ Р 52289-2019 (правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств), согласно которой будут введены новые дорожные знаки, следует из соответствующего документа.

Согласно поправкам, будет также обновлен дизайн некоторых дорожных знаков. Поправки одобрены и вступят в силу 1 января 2026 г., но региональные власти могут применять обновленный ГОСТ уже сейчас.

Среди нововведений табличка «Глухие», которая призвана информировать водителей о слабослышащих пешеходах. Подобные знаки могут быть установлены у медицинских учреждений или общественных организаций. Появится также вертикальная версия знака «Стоп-линия».

Сообщается, что несколько знаков могут быть объединены на одной табличке. Например, «Заснеженное покрытие» с изображением тучи с осадками будет соседствовать со снежинкой. А «Парковку» можно будет разместить вместе с изображением «Способ постановки транспортного средства на стоянку». «Рекомендуемое ограничение скорости» будет размещаться на щите с указателем «Искусственная неровность».

В Центре организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы рассказали изданию «Коммерсантъ», что ГОСТ разрабатывался в течение трех лет. Было проанализировано более 1400 предложений и замечаний к текущим версиям стандартов, поступивших от различных научных и эксплуатационных организаций.

В организации считают, что «чрезмерное» количество указателей на улицах города негативно сказывается на концентрации внимания водителей и восприятии дорожной обстановки. Ожидается, что новый стандарт позволит демонтировать с улично-дорожной сети Москвы более 55 000 знаков. Процесс начнется в 2025 г. и может занять несколько лет.

«Такие изменения не только повысят безопасность, но и сделают движение более комфортным для водителей», – заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

17 января стало известно, что власти Москвы заключат офсетный контракт на поставку дорожных знаков. Производство позволит добиться высокого качества и долговечности выпускаемой продукции, также знаки станут важным элементом единого облика улично-дорожной сети Москвы. Одержавшая победу в конкурсе организация будет на протяжении двух лет создавать новое производство дорожных знаков в столице либо обновлять существующие. В реализацию проекта планируется инвестировать более 1 млрд руб.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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