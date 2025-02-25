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Заболеваемость коронавирусом в России снизалась на 10,2% за неделю

Ведомости

С 17 по 23 февраля показатель заболеваемости коронавирусом в России снизился на 10,2% относительно предыдущей недели, говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.

В 24 регионах зафиксировано увеличение заболеваемости, а в 13 из них – более, чем в среднем по стране. За неделю госпитализировали 839 человек с инфекцией, относительно предыдущей недели их число упало на 7,2%. В 26 регионах количество госпитализаций увеличилось.

Число выздоровевших составило 7014 человек (на 0,6% меньше, чем неделей ранее). От коронавируса умерли 15 пациентов.

21 февраля Роспотребнадзор заявлял о низком риске передачи человеку нового китайского коронавируса HKU5. Ведомство сообщало, что группа китайских ученых выявила у летучих мышей новую разновидность коронавируса HKU5 с возможным риском передачи к человеку. Новую линию инфекции изучают специалисты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.

25 февраля Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в России – на 6,5% за неделю. Общее число зарегистрированных случаев достигло 993 000, при этом в 49 субъектах РФ превышен среднероссийский показатель. В 30 регионах количество госпитализаций выросло на 30% к предыдущей неделе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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