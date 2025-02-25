Заболеваемость коронавирусом в России снизалась на 10,2% за неделю

В 24 регионах зафиксировано увеличение заболеваемости, а в 13 из них – более, чем в среднем по стране. За неделю госпитализировали 839 человек с инфекцией, относительно предыдущей недели их число упало на 7,2%. В 26 регионах количество госпитализаций увеличилось.