Заболеваемость коронавирусом в России снизалась на 10,2% за неделю
С 17 по 23 февраля показатель заболеваемости коронавирусом в России снизился на 10,2% относительно предыдущей недели, говорится в сообщении оперштаба по борьбе с инфекцией.
В 24 регионах зафиксировано увеличение заболеваемости, а в 13 из них – более, чем в среднем по стране. За неделю госпитализировали 839 человек с инфекцией, относительно предыдущей недели их число упало на 7,2%. В 26 регионах количество госпитализаций увеличилось.
Число выздоровевших составило 7014 человек (на 0,6% меньше, чем неделей ранее). От коронавируса умерли 15 пациентов.
21 февраля Роспотребнадзор заявлял о низком риске передачи человеку нового китайского коронавируса HKU5. Ведомство сообщало, что группа китайских ученых выявила у летучих мышей новую разновидность коронавируса HKU5 с возможным риском передачи к человеку. Новую линию инфекции изучают специалисты научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора.
25 февраля Роспотребнадзор сообщил о росте заболеваемости респираторными вирусными инфекциями в России – на 6,5% за неделю. Общее число зарегистрированных случаев достигло 993 000, при этом в 49 субъектах РФ превышен среднероссийский показатель. В 30 регионах количество госпитализаций выросло на 30% к предыдущей неделе.