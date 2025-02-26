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Al Arabiya: при крушении военного самолета в Судане погибли 19 человек

Ведомости

По меньшей мере 19 человек погибли при крушении военного самолета в Омдурмане (провинция Хартум) в Судане. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на минздрав Судана.

По данным телеканала, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет упал на жилую застройку вскоре после взлета с местной авиабазы. В результате крушения погибли суданские офицеры, находившиеся на борту, а также мирные жители, которые находились в жилом доме. Собеседники телеканала уточнили, что в числе погибших – бригадный генерал, бывший командующий военным округом Хартума Бахар Ахмед. Он был одним из самых известных лидеров суданской армии.

В настоящий момент спасатели продолжают разбор завалов на месте крушения воздушного судна.

29 января самолет потерпел крушение в Южном Судане. На борту лайнера были 21 пассажир и члены экипажа. В результате крушения погибло 19 человек, включая двух пилотов. Радиостанция Eye Radio сообщала, что самолет вылетел от нефтяного месторождения Юнити и направлялся в столицу Южного Судана Джубу, на борту находились инженеры, которые работали на месторождении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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