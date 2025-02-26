Al Arabiya: при крушении военного самолета в Судане погибли 19 человек
По меньшей мере 19 человек погибли при крушении военного самолета в Омдурмане (провинция Хартум) в Судане. Об этом сообщает Al Arabiya со ссылкой на минздрав Судана.
По данным телеканала, причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность. Самолет упал на жилую застройку вскоре после взлета с местной авиабазы. В результате крушения погибли суданские офицеры, находившиеся на борту, а также мирные жители, которые находились в жилом доме. Собеседники телеканала уточнили, что в числе погибших – бригадный генерал, бывший командующий военным округом Хартума Бахар Ахмед. Он был одним из самых известных лидеров суданской армии.
В настоящий момент спасатели продолжают разбор завалов на месте крушения воздушного судна.
29 января самолет потерпел крушение в Южном Судане. На борту лайнера были 21 пассажир и члены экипажа. В результате крушения погибло 19 человек, включая двух пилотов. Радиостанция Eye Radio сообщала, что самолет вылетел от нефтяного месторождения Юнити и направлялся в столицу Южного Судана Джубу, на борту находились инженеры, которые работали на месторождении.