Число погибших при крушении военного самолета в Судане выросло до 46

29 января самолет потерпел крушение в Южном Судане. На борту находились 21 пассажир и члены экипажа. При крушении погибло 19 человек, включая двух пилотов. Радиостанция Eye Radio сообщала, что лайнер вылетел от нефтяного месторождения Юнити и направлялся в Джубу, на борту были инженеры, которые работали на месторождении.