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Число погибших при крушении военного самолета в Судане выросло до 46

Ведомости

Количество погибших в результате крушения военного самолета в Омдурмане (провинция Хартум) увеличилось до 46 человек. Об этом сообщает Associated Press.

Самолет упал на жилую застройку вскоре после взлета с местной военной авиабазы. Повреждены несколько домов.

Утром 26 февраля минздрав Судана сообщал о 19 погибших. В результате авиакатастрофы погибли суданские офицеры, которые были на борту, а также мирные жители, находившиеся в жилом доме. Источники телеканала Al Arabiya говорили, что среди погибших – бригадный генерал, бывший командующий военным округом Хартума Бахар Ахмед. Он был одним из самых известных лидеров суданской армии.

По данным телеканала, причиной крушения самолета стала техническая неисправность. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте крушения воздушного судна.

29 января самолет потерпел крушение в Южном Судане. На борту находились 21 пассажир и члены экипажа. При крушении погибло 19 человек, включая двух пилотов. Радиостанция Eye Radio сообщала, что лайнер вылетел от нефтяного месторождения Юнити и направлялся в Джубу, на борту были инженеры, которые работали на месторождении.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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