В Москве задержан экс-замминистра транспорта Чалик по делу о растрате

Три источника «Известий» в силовых структурах также утверждают, что Чалик попал под уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2024 г. в должности врио главы Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА) Чалик систематически незаконно выписывал себе премии. Всего он якобы присвоил почти 4,2 млн руб., принадлежащих ГосНИИ ГА, причинив особо крупный материальный ущерб предприятию, собственниками имущества которого являются Росавиация и Росимущество.