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В Москве задержан экс-замминистра транспорта Чалик по делу о растрате

Ведомости

Бывший замминистра транспорта РФ Игорь Чалик задержан в Москве по уголовному делу о растрате, подтвердил «Ведомостям» источник в силовых структурах.

Три источника «Известий» в силовых структурах также утверждают, что Чалик попал под уголовное дело о растрате в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, в 2024 г. в должности врио главы Государственного научно-исследовательского института гражданской авиации (ГосНИИ ГА) Чалик систематически незаконно выписывал себе премии. Всего он якобы присвоил почти 4,2 млн руб., принадлежащих ГосНИИ ГА, причинив особо крупный материальный ущерб предприятию, собственниками имущества которого являются Росавиация и Росимущество.

По данным «Известий», Чалика поместили в изолятор временного содержания на 48 часов. Как сообщил один из источников, на допросе он признал вину частично: сознался в факте выписывания премий, но с предъявленной суммой не согласился.

Игорь Чалик родился 3 декабря 1957 г. в Орске Оренбургской области. Окончил Актюбинское высшее летное училище гражданской авиации по специальности «Эксплуатация воздушного транспорта». До 2010 г. работал пилотом Сыктывкарского объединенного авиаотряда, а затем командиром летного отряда воздушных судов А-330 летного комплекса ОАО «Аэрофлот». В 2010−2011 гг. был заместителем гендиректора − директором департамента производства полетов «Аэрофлота», а после до 2021 г. − заместителем гендиректора – летным директором ПАО «Аэрофлот».

18 января 2021 г. Чалик стал заместителем министра транспорта РФ. В ноябре 2023 г. он был освобожден от должности ввиду истечения срока служебного контракта. С декабря того же года Чалик возглавил ГосНИИ ГА, где проработал до конца января 2025 г., пишут «Известия».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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