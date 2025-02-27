Размер пенсий ряда россиян в марте будет меньше февральского

С 1 января 2025 г. страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3% – согласно уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэкономразвития. 22 января на совещании с кабмином по экономическим вопросам президент России Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за прошлый год, которая, по данным Росстата, составила 9,5%. Глава государства также поручил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца.