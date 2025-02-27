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Размер пенсий ряда россиян в марте будет меньше февральского

Ведомости

В марте сумма пенсий для некоторых категорий пенсионеров будет меньше, чем была феврале, сообщил декан факультета права НИУ ВШЭ, профессор Вадим Виноградов агентству «Прайм».

По словам эксперта, это связано с индексацией пенсий в начале 2025 г. В январе пенсионеры получили выплаты, проиндексированные на прогнозный уровень инфляции (7,3%), а в феврале был определен ее реальный уровень – 9,5%.

«Поэтому за февраль пенсия пришла не только увеличенная на 9,5%, но и с доплатой недополученных в январе 2,2%. В марте такой доплаты не будет, поэтому общий размер выплат окажется меньше», – сказал Виноградов.

В феврале были проиндексированы и пенсии работающих пенсионеров. При этом сумма доплаты рассчитывалась на основе размера пенсии, которую гражданин получал бы в 2024 г., не работая. Перерасчет пенсии с учетом всех пропущенных индексаций состоится лишь тогда, когда пенсионер завершит трудовую деятельность.

Ряд россиян, напротив, получат повышенные пенсии в марте. Индексация военных пенсий на 5,1% проводилась в октябре 2024 г., но в связи с тем, что реальный уровень инфляции по итогам года составил 9,5%, сумма выплат увеличится еще на 4,4%.

С 1 января 2025 г. страховые пенсии в России были проиндексированы на 7,3% – согласно уровню инфляции, которая фигурировала в сентябрьском прогнозе Минэкономразвития. 22 января на совещании с кабмином по экономическим вопросам президент России Владимир Путин поручил довести индексацию до уровня фактической инфляции за прошлый год, которая, по данным Росстата, составила 9,5%. Глава государства также поручил провести дополнительную индексацию военных пенсий – за выслугу лет, по инвалидности и по потере кормильца.

19 февраля министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков сообщил, что с 1 апреля 2025 г. ожидается индексация социальных пенсий на 14,75%. Для этого в федеральном бюджете выделено около 85 млрд руб., отметил глава ведомства.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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