Гидрометцентр: в ряде регионов РФ температура в марте будет ниже нормы

25 февраля на метеорологическом сайте «Фобос» сообщалось, что в начале марта температура в Москве будет ниже нуля, среднесуточные показатели пока останутся зимними. По данным синоптиков, традиционно среднесуточная температура в Москве стабильно переходит в положительную зону 21 марта, но, согласно прогнозам, в 2025 г. метеорологическая весна начнется на 7–10 дней раньше нормы.