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Гидрометцентр: в ряде регионов РФ температура в марте будет ниже нормы

Ведомости

Согласно прогнозу, температура ниже нормы в марте ожидается на юге европейской части России, в регионах Нижней Волги и Дальнего Востока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«На самом юге европейской территории России, сюда входит Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также на Нижней Волге температура в марте будет ниже нормы», – сказал он.

Температура ниже нормы в первом месяце весны ожидается также на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края, добавил метеоролог.

При этом, по словам Вильфанда, на севере европейской части России мартовская температура ожидается выше нормы. Речь, в том числе, о Москве и Подмосковье, регионах Центрального федерального округа.

25 февраля на метеорологическом сайте «Фобос» сообщалось, что в начале марта температура в Москве будет ниже нуля, среднесуточные показатели пока останутся зимними. По данным синоптиков, традиционно среднесуточная температура в Москве стабильно переходит в положительную зону 21 марта, но, согласно прогнозам, в 2025 г. метеорологическая весна начнется на 7–10 дней раньше нормы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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