Гидрометцентр: в ряде регионов РФ температура в марте будет ниже нормы
Согласно прогнозу, температура ниже нормы в марте ожидается на юге европейской части России, в регионах Нижней Волги и Дальнего Востока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.
«На самом юге европейской территории России, сюда входит Ставропольский край, юг Краснодарского края, а также на Нижней Волге температура в марте будет ниже нормы», – сказал он.
Температура ниже нормы в первом месяце весны ожидается также на Чукотке, в Магаданской области и на севере Камчатского края, добавил метеоролог.
При этом, по словам Вильфанда, на севере европейской части России мартовская температура ожидается выше нормы. Речь, в том числе, о Москве и Подмосковье, регионах Центрального федерального округа.
25 февраля на метеорологическом сайте «Фобос» сообщалось, что в начале марта температура в Москве будет ниже нуля, среднесуточные показатели пока останутся зимними. По данным синоптиков, традиционно среднесуточная температура в Москве стабильно переходит в положительную зону 21 марта, но, согласно прогнозам, в 2025 г. метеорологическая весна начнется на 7–10 дней раньше нормы.