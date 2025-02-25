В начале марта в Москве будет наблюдаться температура ниже нуля
В течение первой пятидневки марта будет наблюдаться температура ниже нуля, сообщается на метеорологическом сайте «Фобоса».
Ночами температура будет колебаться в пределах −2…−7 градусов, а днем – от −2 до +3 градусов. Это означает, что среднесуточные показатели пока останутся зимними.
Традиционно среднесуточная температура в Москве стабильно переходит в положительную зону 21 марта. Но, судя по прогнозам, в этом году метеорологическая весна начнется на 7–10 дней раньше нормы.
Температура от -10... -13 градусов ночью и -1... +2 градусов днем продержится до конца зимы. С началом марта атмосферные фронты циклона, смещающегося на северо-запад, принесут плотные облака и осадки – сначала в виде снега, а затем местами мокрого снега. Температура ночью повысится до −2…−5 градусов, а днем останется чуть выше нуля, что превысит многолетнюю норму на 1–3 градуса.
По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в ночь на 17 февраля столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до –12,7 градуса, что является самой низкой температурой воздуха с начала текущего года. На других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха менялась в диапазоне от –11,5 градуса на Балчуге до –16,3 градуса в Бутове.