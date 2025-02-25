Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

В начале марта в Москве будет наблюдаться температура ниже нуля

Ведомости

В течение первой пятидневки марта будет наблюдаться температура ниже нуля, сообщается на метеорологическом сайте «Фобоса».

Ночами температура будет колебаться в пределах −2…−7 градусов, а днем – от −2 до +3 градусов. Это означает, что среднесуточные показатели пока останутся зимними.

Традиционно среднесуточная температура в Москве стабильно переходит в положительную зону 21 марта. Но, судя по прогнозам, в этом году метеорологическая весна начнется на 7–10 дней раньше нормы.

Температура от -10... -13 градусов ночью и -1... +2 градусов днем продержится до конца зимы. С началом марта атмосферные фронты циклона, смещающегося на северо-запад, принесут плотные облака и осадки – сначала в виде снега, а затем местами мокрого снега. Температура ночью повысится до −2…−5 градусов, а днем останется чуть выше нуля, что превысит многолетнюю норму на 1–3 градуса.

17 февраля в Москве третий день подряд обновлялся температурный минимум 2025 г.

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в ночь на 17 февраля столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до –12,7 градуса, что является самой низкой температурой воздуха с начала текущего года. На других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха менялась в диапазоне от –11,5 градуса на Балчуге до –16,3 градуса в Бутове.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных