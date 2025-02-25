В начале марта в Москве будет наблюдаться температура ниже нуля

По словам специалиста центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, в ночь на 17 февраля столбики термометров на метеостанции ВДНХ опустились до –12,7 градуса, что является самой низкой температурой воздуха с начала текущего года. На других метеостанциях столицы минимальная температура воздуха менялась в диапазоне от –11,5 градуса на Балчуге до –16,3 градуса в Бутове.