Первые дни марта в Москве пройдут с мокрым снегом и дождем

Температура от –10... –13 градусов ночью и –1... +2 градуса днем продержится до конца зимы. С началом марта атмосферные фронты циклона, смещающегося на северо-запад, принесут плотные облака и осадки – сначала в виде снега, а затем местами мокрого снега. Температура ночью повысится до −2…−5 градусов, а днем останется чуть выше нуля, что превысит многолетнюю норму на 1–3 градуса.