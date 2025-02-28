Первые дни марта в Москве пройдут с мокрым снегом и дождем
Первые пять дней марта атмосферное давление в Москве снизится на 20 единиц, что поспособствует началу осадков в виде небольшого снега, который перейдет в мокрый снег и дождь. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.
Весна начнется под влиянием антициклона, который принесет дожди и пасмурную погоду. Тем не менее, температура окажется выше климатической нормы и будет соответствовать середине марта.
25 февраля синоптики передавали, что в этом году метеорологическая весна в Москве начнется на 7–10 дней раньше нормы.
Температура от –10... –13 градусов ночью и –1... +2 градуса днем продержится до конца зимы. С началом марта атмосферные фронты циклона, смещающегося на северо-запад, принесут плотные облака и осадки – сначала в виде снега, а затем местами мокрого снега. Температура ночью повысится до −2…−5 градусов, а днем останется чуть выше нуля, что превысит многолетнюю норму на 1–3 градуса.