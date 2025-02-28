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Первые дни марта в Москве пройдут с мокрым снегом и дождем

Ведомости

Первые пять дней марта атмосферное давление в Москве снизится на 20 единиц, что поспособствует началу осадков в виде небольшого снега, который перейдет в мокрый снег и дождь. Об этом сообщила метеоролог Татьяна Позднякова в своем Telegram-канале.

Весна начнется под влиянием антициклона, который принесет дожди и пасмурную погоду. Тем не менее, температура окажется выше климатической нормы и будет соответствовать середине марта.

25 февраля синоптики передавали, что в этом году метеорологическая весна в Москве начнется на 7–10 дней раньше нормы.

Температура от –10... –13 градусов ночью и –1... +2 градуса днем продержится до конца зимы. С началом марта атмосферные фронты циклона, смещающегося на северо-запад, принесут плотные облака и осадки – сначала в виде снега, а затем местами мокрого снега. Температура ночью повысится до −2…−5 градусов, а днем останется чуть выше нуля, что превысит многолетнюю норму на 1–3 градуса.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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