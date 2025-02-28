ФФККР подала в ISU списки кандидатов на участие в олимпийском отборе

В декабре 2024 г. ISU разрешил российским фигуристам участвовать в соревнованиях, которые станут отборочными на Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 г. На каждый вид программы можно заявить по два участника (основной и запасной).