Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

ФФККР подала в ISU списки кандидатов на участие в олимпийском отборе

Ведомости

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала в Международный союз конькобежцев (ISU) списки кандидатов на участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

22 января «Матч ТВ» со ссылкой на неназванный источник сообщил, что федерация планирует отправить на отбор в столицу Китая одиночницу Аделию Петросян, спортивную пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин. Представителя одиночного мужского катания источник не назвал.

В декабре 2024 г. ISU разрешил российским фигуристам участвовать в соревнованиях, которые станут отборочными на Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 г. На каждый вид программы можно заявить по два участника (основной и запасной).

ФФККР под руководством нового президента должна определиться с кандидатами до 28 февраля.

20 декабря 2024 г. стало известно, что международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в 2026 г. Уточняется, что спортсмены смогут учавствовать в состязаниях в нейтральном статусе. Соответствующее решение было принято на совете союза.

16 декабря 2024 г. министр спорта Михаил Дегтярев заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей», что Россия сделает все возможное для допуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Италии в 2026 г.

По его словам, спортсмены должны соревноваться, поэтому российская сторона не осуждает тех, кто выступает под нейтральным флагом. «Они наши», – подчеркнул министр.

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 г. Эти же города примут зимние Паралимпийские игры – соревнования пройдут с 6 по 15 марта 2026 г. Операционный бюджет Олимпийских игр прогнозируется на уровне $1,7 млрд.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных