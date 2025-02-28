ФФККР подала в ISU списки кандидатов на участие в олимпийском отборе
Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) подала в Международный союз конькобежцев (ISU) списки кандидатов на участие в отборочном турнире на Олимпийские игры 2026 г. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
22 января «Матч ТВ» со ссылкой на неназванный источник сообщил, что федерация планирует отправить на отбор в столицу Китая одиночницу Аделию Петросян, спортивную пару Анастасия Мишина/Александр Галлямов и танцевальный дуэт Александра Степанова/Иван Букин. Представителя одиночного мужского катания источник не назвал.
В декабре 2024 г. ISU разрешил российским фигуристам участвовать в соревнованиях, которые станут отборочными на Олимпиаду в Милане и Кортина-д’Ампеццо в 2026 г. На каждый вид программы можно заявить по два участника (основной и запасной).
ФФККР под руководством нового президента должна определиться с кандидатами до 28 февраля.
20 декабря 2024 г. стало известно, что международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в 2026 г. Уточняется, что спортсмены смогут учавствовать в состязаниях в нейтральном статусе. Соответствующее решение было принято на совете союза.
16 декабря 2024 г. министр спорта Михаил Дегтярев заявил, отвечая на вопрос «Ведомостей», что Россия сделает все возможное для допуска российских спортсменов на зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Италии в 2026 г.
По его словам, спортсмены должны соревноваться, поэтому российская сторона не осуждает тех, кто выступает под нейтральным флагом. «Они наши», – подчеркнул министр.
Зимние Олимпийские игры должны пройти в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 г. Эти же города примут зимние Паралимпийские игры – соревнования пройдут с 6 по 15 марта 2026 г. Операционный бюджет Олимпийских игр прогнозируется на уровне $1,7 млрд.