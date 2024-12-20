Российские конькобежцы смогут принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе
Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в 2026 г. Об этом стало известно из релиза, опубликованного на официальном сайте союза.
Уточняется, что спортсмены смогут учавствовать в состязаниях в нейтральном статусе. Соответствующее решение было принято на совете союза.
16 декабря министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия сделает все возможное для допуска спортсменов на зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Италии в 2026 г.
Зимние Олимпийские игры должны пройти в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 г. В этих городах примут и зимние Паралимпийские игры – соревнования пройдут с 6 по 15 марта 2026 г. Операционный бюджет Олимпийских игр прогнозируется на уровне $1,7 млрд.
В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что обсуждение вопросов спорта происходит на высшем уровне, так как «повестка дня очень и очень обширная». По его словам, обсуждение касается «не только развития общего спорта, но и спорта высших достижений».