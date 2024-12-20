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Российские конькобежцы смогут принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе

Ведомости

Международный союз конькобежцев разрешил российским спортсменам принять участие в Олимпийских играх в 2026 г. Об этом стало известно из релиза, опубликованного на официальном сайте союза.

Уточняется, что спортсмены смогут учавствовать в состязаниях в нейтральном статусе. Соответствующее решение было принято на совете союза.

16 декабря министр спорта Михаил Дегтярев заявил, что Россия сделает все возможное для допуска спортсменов на зимнюю Олимпиаду и Паралимпиаду в Италии в 2026 г.

Зимние Олимпийские игры должны пройти в Милане и Кортине-д'Ампеццо с 6 по 22 февраля 2026 г. В этих городах примут и зимние Паралимпийские игры – соревнования пройдут с 6 по 15 марта 2026 г. Операционный бюджет Олимпийских игр прогнозируется на уровне $1,7 млрд.

В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что обсуждение вопросов спорта происходит на высшем уровне, так как «повестка дня очень и очень обширная». По его словам, обсуждение касается «не только развития общего спорта, но и спорта высших достижений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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