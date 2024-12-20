Российские конькобежцы смогут принять участие в Олимпиаде в нейтральном статусе

В конце ноября пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщал, что обсуждение вопросов спорта происходит на высшем уровне, так как «повестка дня очень и очень обширная». По его словам, обсуждение касается «не только развития общего спорта, но и спорта высших достижений».