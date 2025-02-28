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Суд заочно назначил основателю Gulagu.net Осечкину восемь лет лишения свободы

Ведомости

Мещанский суд Москвы заочно приговорил основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина (считается в России иноагентом) к восьми годам лишения свободы по делу о фейках про российскую армию. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на суд.

Осечкин признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет.

Уголовное дело о распространении фейков об армии в отношении Осечкина было возбуждено осенью 2022 г. В январе 2023 г. Минюст РФ внес основателя Gulagu.net в реестр иностранных агентов. В марте 2024 г. Мещанский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Осечкина. Он объявлен в международный розыск.

Осечкин является основателем правозащитного проекта Gulagu.net, который был создан в 2011 г. В октябре 2021 г. проект распространил видеозаписи, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. ФСИН после публикации видео сообщила об увольнении 18 сотрудников. Сам Осечкин в 2015 г. уехал из России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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