Суд заочно назначил основателю Gulagu.net Осечкину восемь лет лишения свободы

Осечкин является основателем правозащитного проекта Gulagu.net, который был создан в 2011 г. В октябре 2021 г. проект распространил видеозаписи, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. ФСИН после публикации видео сообщила об увольнении 18 сотрудников. Сам Осечкин в 2015 г. уехал из России.