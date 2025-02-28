Суд заочно назначил основателю Gulagu.net Осечкину восемь лет лишения свободы
Мещанский суд Москвы заочно приговорил основателя проекта Gulagu.net Владимира Осечкина
Осечкин признан виновным по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ по мотивам политической ненависти). Суд назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет.
Уголовное дело о распространении фейков об армии в отношении Осечкина было возбуждено осенью 2022 г. В январе 2023 г. Минюст РФ внес основателя Gulagu.net в реестр иностранных агентов. В марте 2024 г. Мещанский суд Москвы вынес решение о заочном аресте Осечкина. Он объявлен в международный розыск.
Осечкин является основателем правозащитного проекта Gulagu.net, который был создан в 2011 г. В октябре 2021 г. проект распространил видеозаписи, которые содержали видео пыток заключенных в туберкулезной больнице ФСИН № 1 в Саратове. ФСИН после публикации видео сообщила об увольнении 18 сотрудников. Сам Осечкин в 2015 г. уехал из России.