В Госдуме сочли проблему квадроберов более не актуальной

Майданов заявил, что и раньше не видел смысла обсуждать законопроект о контроле над квадробингом. По его словам, «все уже окстились и успокоились на эту тему», а у Государственной думы есть более важные и серьезные задачи. Люди поняли, отметил он, что квадробинг «не может быть образом жизни детей», но если они продолжают воспринимать это увлечение таким образом, а родители им потакают, то квадробинг становится проблемой.