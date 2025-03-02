В Госдуме сочли проблему квадроберов более не актуальной
Возвращаться к разработке законопроекта о контроле над квадробингом нет смысла, у Госдумы есть задачи посерьезнее, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета нижней палаты по культуре заслуженный артист России Денис Майданов.
Майданов заявил, что и раньше не видел смысла обсуждать законопроект о контроле над квадробингом. По его словам, «все уже окстились и успокоились на эту тему», а у Государственной думы есть более важные и серьезные задачи. Люди поняли, отметил он, что квадробинг «не может быть образом жизни детей», но если они продолжают воспринимать это увлечение таким образом, а родители им потакают, то квадробинг становится проблемой.
«Мне кажется, все очистили вообще эту тему и повестку, нет никакого смысла к этому возвращаться», – добавил Майданов.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») сообщила ТАСС в октябре 2024 г., что в Госдуму могут внести законопроект о запрете пропаганды любой деструктивной идеологии, речь в документе шла в том числе о квадробинге. Детей, копирующих поведение животных, Лантратова назвала жертвами пропаганды. В сентябре сенатор от Ярославской области Наталия Косихина также предложила запретить субкультуру квадроберов.