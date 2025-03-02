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В Госдуме сочли проблему квадроберов более не актуальной

Ведомости

Возвращаться к разработке законопроекта о контроле над квадробингом нет смысла, у Госдумы есть задачи посерьезнее, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета нижней палаты по культуре заслуженный артист России Денис Майданов.

Майданов заявил, что и раньше не видел смысла обсуждать законопроект о контроле над квадробингом. По его словам, «все уже окстились и успокоились на эту тему», а у Государственной думы есть более важные и серьезные задачи. Люди поняли, отметил он, что квадробинг «не может быть образом жизни детей», но если они продолжают воспринимать это увлечение таким образом, а родители им потакают, то квадробинг становится проблемой.

«Мне кажется, все очистили вообще эту тему и повестку, нет никакого смысла к этому возвращаться», – добавил Майданов.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») сообщила ТАСС в октябре 2024 г., что в Госдуму могут внести законопроект о запрете пропаганды любой деструктивной идеологии, речь в документе шла в том числе о квадробинге. Детей, копирующих поведение животных, Лантратова назвала жертвами пропаганды. В сентябре сенатор от Ярославской области Наталия Косихина также предложила запретить субкультуру квадроберов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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