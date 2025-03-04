Кабмин не поддержал инициативу о штрафе водителей за превышение средней скорости
Правительство не поддержало предложение, выдвинутое Ямало-Ненецким автономным округом и Вологодской областью, о введении штрафов для водителей за превышение средней скорости. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.
Авторы инициатив считают, что эксперимент по контролю средней скорости мог бы снизить уровень аварийности и нарушений. Раньше существовало наказание за превышение средней скорости. Эта норма перестала действовать с 2021 г. после возражений Верховного суда. После этого ее не раз пытались вернуть, но пока это не получается.
«В проекте заключения сказано, что действующие ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения в стране, но в правилах нет ни понятия средней скорости, ни требований ее соблюдения», – говорится в материале.
Кроме того, в кабмине пояснили, что проведение подобного эксперимента может повлечь дополнительные бюджетные расходы на установку и эксплуатацию камер и знаков.
В октябре 2024 г. стало известно, что в России в качестве эксперимента с 1 марта начнут проверять наличие ОСАГО у водителей по дорожным камерам. Граждане, не имеющие страхового полиса, будут получать предупреждения через портал «Госуслуги». Штрафы в первое время назначать не будут.