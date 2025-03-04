Кабмин не поддержал инициативу о штрафе водителей за превышение средней скорости

Авторы инициатив считают, что эксперимент по контролю средней скорости мог бы снизить уровень аварийности и нарушений. Раньше существовало наказание за превышение средней скорости. Эта норма перестала действовать с 2021 г. после возражений Верховного суда. После этого ее не раз пытались вернуть, но пока это не получается.