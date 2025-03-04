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Кабмин не поддержал инициативу о штрафе водителей за превышение средней скорости

Ведомости

Правительство не поддержало предложение, выдвинутое Ямало-Ненецким автономным округом и Вологодской областью, о введении штрафов для водителей за превышение средней скорости. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на имеющиеся в распоряжении документы.

Авторы инициатив считают, что эксперимент по контролю средней скорости мог бы снизить уровень аварийности и нарушений. Раньше существовало наказание за превышение средней скорости. Эта норма перестала действовать с 2021 г. после возражений Верховного суда. После этого ее не раз пытались вернуть, но пока это не получается.

«В проекте заключения сказано, что действующие ПДД устанавливают единый порядок дорожного движения в стране, но в правилах нет ни понятия средней скорости, ни требований ее соблюдения», – говорится в материале.

Кроме того, в кабмине пояснили, что проведение подобного эксперимента может повлечь дополнительные бюджетные расходы на установку и эксплуатацию камер и знаков.

В октябре 2024 г. стало известно, что в России в качестве эксперимента с 1 марта начнут проверять наличие ОСАГО у водителей по дорожным камерам. Граждане, не имеющие страхового полиса, будут получать предупреждения через портал «Госуслуги». Штрафы в первое время назначать не будут.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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