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Ранее неизвестную картину Васнецова «Богомольцы» продадут на аукционе

Ведомости

Ранее неизвестную картину Виктора Васнецова «Богомольцы» выставят на торги. Об этом сообщается на сайте Московского аукционного дома.

По данным РБК, полотно, которое долгое время считалось работой неизвестного художника, в 2003 г. было продано на аукционе Sotheby’s за $50 000, а позже атрибутировано экспертами Русского музея как произведение Васнецова.

Сейчас его оценочная стоимость составляет $1,5 млн. Картина будет доступна для просмотра в Русском музее до конца марта 2025 г., после чего передана новому владельцу. На предстоящих торгах также представят «Пейзаж с волами» Ивана Айвазовского 1867 г. с оценкой в 100 млн руб. Эта работа, отличающаяся сухопутным сюжетом, является редким экспонатом на открытых аукционах. Еще одним ключевым лотом станет «Христос в терновом венце» Кузьмы Петрова-Водкина, оцененный в 40 млн руб. Это первая за пять лет работа художника, выставленная на российский арт-рынок.

В числе других произведений, представленных на торгах, будут работы Карла Брюллова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Сергея Виноградова, Константина Коровина и Николая Рериха. Общая стоимость всех лотов оценивается в 1,5 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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