Ранее неизвестную картину Васнецова «Богомольцы» продадут на аукционе

Сейчас его оценочная стоимость составляет $1,5 млн. Картина будет доступна для просмотра в Русском музее до конца марта 2025 г., после чего передана новому владельцу. На предстоящих торгах также представят «Пейзаж с волами» Ивана Айвазовского 1867 г. с оценкой в 100 млн руб. Эта работа, отличающаяся сухопутным сюжетом, является редким экспонатом на открытых аукционах. Еще одним ключевым лотом станет «Христос в терновом венце» Кузьмы Петрова-Водкина, оцененный в 40 млн руб. Это первая за пять лет работа художника, выставленная на российский арт-рынок.