Ранее неизвестную картину Васнецова «Богомольцы» продадут на аукционе
Ранее неизвестную картину Виктора Васнецова «Богомольцы» выставят на торги. Об этом сообщается на сайте Московского аукционного дома.
По данным РБК, полотно, которое долгое время считалось работой неизвестного художника, в 2003 г. было продано на аукционе Sotheby’s за $50 000, а позже атрибутировано экспертами Русского музея как произведение Васнецова.
Сейчас его оценочная стоимость составляет $1,5 млн. Картина будет доступна для просмотра в Русском музее до конца марта 2025 г., после чего передана новому владельцу. На предстоящих торгах также представят «Пейзаж с волами» Ивана Айвазовского 1867 г. с оценкой в 100 млн руб. Эта работа, отличающаяся сухопутным сюжетом, является редким экспонатом на открытых аукционах. Еще одним ключевым лотом станет «Христос в терновом венце» Кузьмы Петрова-Водкина, оцененный в 40 млн руб. Это первая за пять лет работа художника, выставленная на российский арт-рынок.
В числе других произведений, представленных на торгах, будут работы Карла Брюллова, Василия Верещагина, Ильи Репина, Бориса Кустодиева, Сергея Виноградова, Константина Коровина и Николая Рериха. Общая стоимость всех лотов оценивается в 1,5 млрд руб.