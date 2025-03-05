Колокольцев: в России уволился каждый второй участковый полиции
В России в 2024 г. уволился каждый второй участковый полиции. Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии министерства. Прямую трансляцию вел Кремль.
По его словам, за последние шесть лет почти полностью обновился состав участковых в стране.
«Только за минувший год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от 10 лет и более», – пояснил Колокольцев.
По мнению главы МВД, специфика данного направления подразумевает доскональное знание вверенной территории и ежедневное общение с людьми. Вот только на налаживание контакта с населением, по словам Колокольцева, требуются годы.
«В таких условиях поддержание контроля за состоянием оперативной обстановки приводит к неизбежным переработкам, вызывая дальнейший отток кадров», – отметил глава МВД.
На заседании коллегии сегодня Колокольцев также сообщил, что МВД за нарушения прекратило российское гражданство почти 1500 человек. А у около 700 000 иностранцев в 2024 г. не было урегулированного правового статуса для пребывания в России.