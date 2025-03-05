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Колокольцев: в России уволился каждый второй участковый полиции

Ведомости

В России в 2024 г. уволился каждый второй участковый полиции. Об этом рассказал глава МВД РФ Владимир Колокольцев в ходе расширенного заседания коллегии министерства. Прямую трансляцию вел Кремль.

По его словам, за последние шесть лет почти полностью обновился состав участковых в стране.

«Только за минувший год уволился каждый второй опытный сотрудник с выслугой в этом подразделении от 10 лет и более», – пояснил Колокольцев.

По мнению главы МВД, специфика данного направления подразумевает доскональное знание вверенной территории и ежедневное общение с людьми. Вот только на налаживание контакта с населением, по словам Колокольцева, требуются годы.

«В таких условиях поддержание контроля за состоянием оперативной обстановки приводит к неизбежным переработкам, вызывая дальнейший отток кадров», – отметил глава МВД.

На заседании коллегии сегодня Колокольцев также сообщил, что МВД за нарушения прекратило российское гражданство почти 1500 человек. А у около 700 000 иностранцев в 2024 г. не было урегулированного правового статуса для пребывания в России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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