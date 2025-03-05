Колокольцев: МВД прекратило российское гражданство почти 1500 человек
МВД прекратило российское гражданство почти 1500 человек за нарушения, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании объединенной коллегии ведомства.
«В связи с причастностью к противоправным деяниям прекращено гражданство почти 1500 человек», – сказал он.
Глава МВД сообщил, что около 700 000 иностранцев в 2024 г. не имели урегулированного правового статуса для пребывания в России. Ведомство дает таким лицам право решить этот вопрос до 30 апреля.
В июле 2024 г. официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что за полгода МВД России прекратило гражданство около 1000 граждан, добровольно приобретших гражданство РФ и привлеченных к уголовной ответственности. Уточнялось, что более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.
20 февраля председатель Верховного суда Ирина Подносова сообщила, что в прошлом году суды выдворили из России на 34% больше мигрантов, чем в 2023 г. Она отметила, что в связи с выявленной динамикой Верховный суд в этом году обобщит практику назначения наказания в виде выдворения из страны, а также изучит вопросы по порядку помещения в спецучреждения иностранцев или лиц без гражданства, подлежащих принудительной высылке из РФ.