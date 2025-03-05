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Колокольцев: МВД прекратило российское гражданство почти 1500 человек

Ведомости

МВД прекратило российское гражданство почти 1500 человек за нарушения, сообщил глава МВД РФ Владимир Колокольцев на расширенном заседании объединенной коллегии ведомства.

«В связи с причастностью к противоправным деяниям прекращено гражданство почти 1500 человек», – сказал он.

Глава МВД сообщил, что около 700 000 иностранцев в 2024 г. не имели урегулированного правового статуса для пребывания в России. Ведомство дает таким лицам право решить этот вопрос до 30 апреля.

В июле 2024 г. официальный представитель ведомства Ирина Волк сообщила, что за полгода МВД России прекратило гражданство около 1000 граждан, добровольно приобретших гражданство РФ и привлеченных к уголовной ответственности. Уточнялось, что более половины решений о прекращении гражданства приняты за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

20 февраля председатель Верховного суда Ирина Подносова сообщила, что в прошлом году суды выдворили из России на 34% больше мигрантов, чем в 2023 г. Она отметила, что в связи с выявленной динамикой Верховный суд в этом году обобщит практику назначения наказания в виде выдворения из страны, а также изучит вопросы по порядку помещения в спецучреждения иностранцев или лиц без гражданства, подлежащих принудительной высылке из РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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