Колокольцев: МВД прекратило российское гражданство почти 1500 человек

20 февраля председатель Верховного суда Ирина Подносова сообщила, что в прошлом году суды выдворили из России на 34% больше мигрантов, чем в 2023 г. Она отметила, что в связи с выявленной динамикой Верховный суд в этом году обобщит практику назначения наказания в виде выдворения из страны, а также изучит вопросы по порядку помещения в спецучреждения иностранцев или лиц без гражданства, подлежащих принудительной высылке из РФ.