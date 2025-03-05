Колокольцев: на Украине работают центры по выкачиванию денег россиян

На сегодняшней коллегии МВД президент России Владимир Путин объявил, что убытки от киберпреступлений в 2024 г. превысили 200 млрд руб. По словам главы страны, почти четверть пострадавших людей – это пенсионеры. Раскрываемость же киберпреступлений снизилась до 23%. Поэтому президент пояснил, что перед МВД сейчас стоит задача искать новые, более эффективные методы борьбы с этой угрозой в сотрудничестве с другими профильными ведомствами.