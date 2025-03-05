Колокольцев: на Украине работают центры по выкачиванию денег россиян
Мошеннические центры, занимающиеся выманиванием денег у россиян с помощью интернета, распложены на Украине. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии МВД заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. Трансляцию вел Кремль.
«Целое криминальное производство по мошенническому выкачиванию денег у россиян посредством интернета сосредоточено сегодня на Украине», – пояснил Колокольцев.
Глава МВД рассказал, что стражи порядка реализуют дополнительные меры по защите от кибермошенников. Так, на местах укреплены подразделения по IT-деяниям – их численность увеличили почти на 1500 единиц.
Колокольцев напомнил, что с декабря установлена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы за незаконную передачу компьютерной информации, содержащей персональные данные.
«Ожидаем, что такой подход позволит результативно противостоять их утечке», – заявил глава МВД.
На сегодняшней коллегии МВД президент России Владимир Путин объявил, что убытки от киберпреступлений в 2024 г. превысили 200 млрд руб. По словам главы страны, почти четверть пострадавших людей – это пенсионеры. Раскрываемость же киберпреступлений снизилась до 23%. Поэтому президент пояснил, что перед МВД сейчас стоит задача искать новые, более эффективные методы борьбы с этой угрозой в сотрудничестве с другими профильными ведомствами.