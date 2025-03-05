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Колокольцев: на Украине работают центры по выкачиванию денег россиян

Ведомости

Мошеннические центры, занимающиеся выманиванием денег у россиян с помощью интернета, распложены на Украине. Об этом в ходе расширенного заседания коллегии МВД заявил глава ведомства Владимир Колокольцев. Трансляцию вел Кремль.

«Целое криминальное производство по мошенническому выкачиванию денег у россиян посредством интернета сосредоточено сегодня на Украине», – пояснил Колокольцев.

Глава МВД рассказал, что стражи порядка реализуют дополнительные меры по защите от кибермошенников. Так, на местах укреплены подразделения по IT-деяниям – их численность увеличили почти на 1500 единиц.

Колокольцев напомнил, что с декабря установлена уголовная ответственность до 10 лет лишения свободы за незаконную передачу компьютерной информации, содержащей персональные данные.

«Ожидаем, что такой подход позволит результативно противостоять их утечке», – заявил глава МВД.

На сегодняшней коллегии МВД президент России Владимир Путин объявил, что убытки от киберпреступлений в 2024 г. превысили 200 млрд руб. По словам главы страны, почти четверть пострадавших людей – это пенсионеры. Раскрываемость же киберпреступлений снизилась до 23%. Поэтому президент пояснил, что перед МВД сейчас стоит задача искать новые, более эффективные методы борьбы с этой угрозой в сотрудничестве с другими профильными ведомствами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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