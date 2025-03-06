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Суд рассмотрит дело о связи корееведа Ланькова с нежелательной организацией

Ведомости

Профессора корееведа Андрея Ланькова заподозрили в сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом стало известно из данных картотеки Савеловского районного суда Москвы.

На иск обратило внимание РБК, в пресс-службе суда изданию подтвердили, что речь идет о профессоре Ланькове.

Дело по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной в РФ нежелательной) будет рассмотрено 10 апреля.

Ланьков заявил «Ведомостям», что пока собирается дождаться получения документов. Предполагает, что иск мог быть вызван одним из его интервью.

«Я же считаю нормальным, когда есть время, говорить с изданиями любой ориентации – если они не цензурируют и не слишком нагло толкают в свою сторону», – сказал он. Впрочем, добавил Ланьков, отказывать им он тоже «не стесняется».

В конце февраля в Мещанский районный суд Москвы поступили материалы административных дел об участии в деятельности нежелательной организации в отношении политолога Екатерины Шульман (считается в России иноагентом) и востоковеда Темура Умарова.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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