Суд рассмотрит дело о связи корееведа Ланькова с нежелательной организацией
Профессора корееведа Андрея Ланькова заподозрили в сотрудничестве с нежелательной организацией. Об этом стало известно из данных картотеки Савеловского районного суда Москвы.
На иск обратило внимание РБК, в пресс-службе суда изданию подтвердили, что речь идет о профессоре Ланькове.
Дело по ст. 20.33 КоАП РФ (участие в деятельности иностранной или международной организации, признанной в РФ нежелательной) будет рассмотрено 10 апреля.
Ланьков заявил «Ведомостям», что пока собирается дождаться получения документов. Предполагает, что иск мог быть вызван одним из его интервью.
«Я же считаю нормальным, когда есть время, говорить с изданиями любой ориентации – если они не цензурируют и не слишком нагло толкают в свою сторону», – сказал он. Впрочем, добавил Ланьков, отказывать им он тоже «не стесняется».
В конце февраля в Мещанский районный суд Москвы поступили материалы административных дел об участии в деятельности нежелательной организации в отношении политолога Екатерины Шульман