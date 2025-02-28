На политолога Шульман составили протокол об участии в нежелательной организации
В Мещанский районный суд Москвы поступили материалы административных дел об участии в деятельности нежелательной организации (ст. 20.33 КоАП) в отношении политолога Екатерины Шульман (признана иноагентом) и востоковеда Темура Умарова, следует из данных на сайте суда.
Протоколы поступили в суд 28 февраля.
Шульман является политологом и приглашенным научным сотрудником Берлинского центра Карнеги (признан нежелательной организацией), занимающимся исследованием России и Евразии. Умаров – эксперт того же центра, специализирующийся на внутренней и внешней политике стран Центральной Азии, а также на отношениях Китая с Россией и государствами постсоветского пространства.
24 февраля Генпрокуратура РФ признала нежелательной деятельность сербской неправительственной организации (НПО) Russian Democratic Society. Организацию основали в 2022 г. в Сербии гражданин Нидерландов и российский эмигрант, находящийся в розыске. По данным ведомства, фактически они вербуют оппозиционно настроенных граждан, уехавших из России. Целью организации Генпрокуратура называет формирование в Сербии массового протестного движения против РФ. За время своего существования Russian Democratic Society провела в республике свыше 20 публичных антироссийских акций.
13 февраля Генпрокуратура признала нежелательной работу португальской НПО Associaҫa͂o de russos livres, основанную эмигрантами из РФ. Ведомство сообщало, что основатели НПО открыто выступают против спецоперации и российских властей, а также занимаются сбором средств для вооруженных сил Украины.