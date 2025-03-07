Температура в Москве 7 марта стала самой высокой с начала года
7 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года. По данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, достигла отметки в 9,8 градусов, сообщает метеоцентр «Фобос».
При этом обновление суточного рекорда тепла синоптики считают маловероятным. 7 марта 2020 г. температура в Москве достигала +12.
Тем временем в подмосковных городах Можайске и Коломне была побита температурная норма тепла. В Можайске к полудню воздух прогрелся до +11 градусов, что стало новым рекордом. Предыдущий рекорд был установлен в 1979 г. и составлял +8 градусов. В Коломне температура поднялась до +11,7 градуса, побив предыдущий рекорд, установленный в 2002 г. и составлявший +9,1 градуса.
В других российских городах температура также поднялась выше обычного. В Туле температура достигла отметки в +10,7°, а прежний рекорд составлял +9 и принадлежал 2002 г., а в Рязани воздух прогрелся до +10,2, что на 1,9 выше прежнего достижения того же 2002 г. Точные рекорды будут известны после 21:00 мск.
28 февраля сообщалось, что весна начнется под влиянием антициклона, который принесет дожди и пасмурную погоду. Тем не менее, температура окажется выше климатической нормы и будет соответствовать середине марта. 25 февраля синоптики передавали, что в этом году метеорологическая весна в Москве начнется на 7–10 дней раньше нормы.