Температура в Москве 7 марта стала самой высокой с начала года

В других российских городах температура также поднялась выше обычного. В Туле температура достигла отметки в +10,7°, а прежний рекорд составлял +9 и принадлежал 2002 г., а в Рязани воздух прогрелся до +10,2, что на 1,9 выше прежнего достижения того же 2002 г. Точные рекорды будут известны после 21:00 мск.