Газета
Телеграм
Подкаст
/ Общество

Температура в Москве 7 марта стала самой высокой с начала года

Ведомости

7 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года. По данным базовой метеостанции мегаполиса ВДНХ, достигла отметки в 9,8 градусов, сообщает метеоцентр «Фобос».

При этом обновление суточного рекорда тепла синоптики считают маловероятным. 7 марта 2020 г. температура в Москве достигала +12.

Тем временем в подмосковных городах Можайске и Коломне была побита температурная норма тепла. В Можайске к полудню воздух прогрелся до +11 градусов, что стало новым рекордом. Предыдущий рекорд был установлен в 1979 г. и составлял +8 градусов. В Коломне температура поднялась до +11,7 градуса, побив предыдущий рекорд, установленный в 2002 г. и составлявший +9,1 градуса.

В других российских городах температура также поднялась выше обычного. В Туле температура достигла отметки в +10,7°, а прежний рекорд составлял +9 и принадлежал 2002 г., а в Рязани воздух прогрелся до +10,2, что на 1,9 выше прежнего достижения того же 2002 г. Точные рекорды будут известны после 21:00 мск.

28 февраля сообщалось, что весна начнется под влиянием антициклона, который принесет дожди и пасмурную погоду. Тем не менее, температура окажется выше климатической нормы и будет соответствовать середине марта. 25 февраля синоптики передавали, что в этом году метеорологическая весна в Москве начнется на 7–10 дней раньше нормы.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных