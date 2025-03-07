Обвиняемый в хищении 53 млн рублей экстрадирован из Турции
Турция выдала России гражданина, обвиняемого в хищении 53 млн руб. в Приморском крае. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Турецкие правоохранители передали фигуранта сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России прямо в аэропорту Стамбула. Тот был в международном розыске уже пять лет.
«Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере», – пояснила Волк.
По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.
По данным следствия, с 2016 по 2017 г. на территории Приморского края мужчина через свои компании незаконно получил 53 млн руб. по поддельным документам, которые были предоставлены в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю. В феврале 2019 г. против него было возбуждено уголовное дело, но фигурант успел покинуть страну.
15 декабря 2024 г. Египет выдал России обвиняемого в организации незаконных азартных игр в ХМАО. По версии следствия, на незаконных клубах заработали около 168 млн руб. Мужчина был в международном розыске с 2022 г.