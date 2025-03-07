Обвиняемый в хищении 53 млн рублей экстрадирован из Турции

По данным следствия, с 2016 по 2017 г. на территории Приморского края мужчина через свои компании незаконно получил 53 млн руб. по поддельным документам, которые были предоставлены в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю. В феврале 2019 г. против него было возбуждено уголовное дело, но фигурант успел покинуть страну.