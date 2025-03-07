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Обвиняемый в хищении 53 млн рублей экстрадирован из Турции

Ведомости

Турция выдала России гражданина, обвиняемого в хищении 53 млн руб. в Приморском крае. Об этом «РИА Новости» сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Турецкие правоохранители передали фигуранта сотрудникам НЦБ Интерпола МВД России прямо в аэропорту Стамбула. Тот был в международном розыске уже пять лет.

«Мужчина обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере», – пояснила Волк.

По этой статье грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным следствия, с 2016 по 2017 г. на территории Приморского края мужчина через свои компании незаконно получил 53 млн руб. по поддельным документам, которые были предоставлены в управление Федерального казначейства по Хабаровскому краю. В феврале 2019 г. против него было возбуждено уголовное дело, но фигурант успел покинуть страну.

15 декабря 2024 г. Египет выдал России обвиняемого в организации незаконных азартных игр в ХМАО. По версии следствия, на незаконных клубах заработали около 168 млн руб. Мужчина был в международном розыске с 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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