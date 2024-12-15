Египет выдал России обвиняемого в организации незаконных азартных игр в ХМАО

В начале декабря правительство поддержало внесенный в Госдуму законопроект о праве россиян добровольно ограничивать свое участие в азартных играх, писало агентство ТАСС. Механизм самоограничения предполагает направление гражданином заявления о включении информации о нем в перечень физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, а также от игр в казино и залах игровых автоматов в отдельной игорной зоне.