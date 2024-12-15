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Египет выдал России обвиняемого в организации незаконных азартных игр в ХМАО

Ведомости

Из Египта в Россию был экстрадирован гражданин РФ Курбан Мамаев, который обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, работа клубов была организована в 2021 г. фигурантом и другими лицами. Доход от противоправной деятельности превысил 168 млн руб.

Следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Максимальная санкция по этой части – лишение свободы на срок до шести лет. Однако Мамаеву удалось скрыться и выехать за границу, в августе 2022 г. он был объявлен в международный розыск.

«Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого. В октябре 2024 г. он задержан на территории Арабской Республики Египет», – сообщила Волк.

В начале декабря правительство поддержало внесенный в Госдуму законопроект о праве россиян добровольно ограничивать свое участие в азартных играх, писало агентство ТАСС. Механизм самоограничения предполагает направление гражданином заявления о включении информации о нем в перечень физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, а также от игр в казино и залах игровых автоматов в отдельной игорной зоне.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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