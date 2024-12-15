Египет выдал России обвиняемого в организации незаконных азартных игр в ХМАО
Из Египта в Россию был экстрадирован гражданин РФ Курбан Мамаев, который обвиняется в незаконной организации и проведении азартных игр на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По версии следствия, работа клубов была организована в 2021 г. фигурантом и другими лицами. Доход от противоправной деятельности превысил 168 млн руб.
Следователями было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (незаконные организация и проведение азартных игр). Максимальная санкция по этой части – лишение свободы на срок до шести лет. Однако Мамаеву удалось скрыться и выехать за границу, в августе 2022 г. он был объявлен в международный розыск.
«Благодаря задействованию каналов Интерпола удалось отследить трансграничные перемещения разыскиваемого. В октябре 2024 г. он задержан на территории Арабской Республики Египет», – сообщила Волк.
В начале декабря правительство поддержало внесенный в Госдуму законопроект о праве россиян добровольно ограничивать свое участие в азартных играх, писало агентство ТАСС. Механизм самоограничения предполагает направление гражданином заявления о включении информации о нем в перечень физлиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, а также от игр в казино и залах игровых автоматов в отдельной игорной зоне.