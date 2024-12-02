Кабмин поддержал законопроект о самоограничении на участие в азартных играх

Подобный механизм также предлагается установить на участие в азартных играх в казино и залах игровых автоматов в отдельной игорной зоне. Согласно проекту, срок отказа физлица от участия в азартных играх не может составлять менее четырех месяцев, если заявление о включении данных в соответствующий перечень направляется первый или второй раз в течение года и 12 месяцев, если заявление подается в третий раз за год.