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Кабмин поддержал законопроект о самоограничении на участие в азартных играх

Ведомости

Правительство России поддержало внесенный в Госдуму законопроект о праве граждан добровольно ограничивать свое участие в азартных играх. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на проект отзыва, утвержденного правительственной комиссией по законопроектной деятельности.

«Правительство РФ поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до рассмотрения Государственной думой в первом чтении», – указано в проекте отзыва.

Проект был внесен на рассмотрение в Госдуму 25 июля. Документ предусматривает поправки в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр».

«…Проектом федерального закона предлагается закрепить механизм самоограничения прав на участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем направления физлицом заявления о включении информации о нем в перечень физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах», – говорится в пояснительной записке.

Подобный механизм также предлагается установить на участие в азартных играх в казино и залах игровых автоматов в отдельной игорной зоне. Согласно проекту, срок отказа физлица от участия в азартных играх не может составлять менее четырех месяцев, если заявление о включении данных в соответствующий перечень направляется первый или второй раз в течение года и 12 месяцев, если заявление подается в третий раз за год.

Документ предполагает такие схемы самоограничения и для ограниченно дееспособных лиц. Отмечается, что сделки от имени гражданина, признанного недееспособным, совершает его опекун с учетом мнения этого человека, а если установить мнение невозможно, то с учетом информации о его предпочтениях, полученной от родителей, прежних опекунов, других лиц.

Обязанность по ведению перечня физических лиц, отказавшихся от участия в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах, предлагается возложить на публично-правовую компанию «Единый регулятор азартных игр». Вести перечень тех, кто отказался от участия в азартных играх в казино и залах игровых автоматов, согласно законопроекту, будут должны организаторы такого рода игр.

19 ноября в Госдуму был внесен законопроект о штрафах до 1 млн руб. для букмекеров за заключение пари с несовершеннолетними, должниками и недееспособными гражданами. Документ предполагает изменения в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Размер штрафа может составить от 500 000 до 1 млн руб.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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