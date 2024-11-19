В Думу внесен законопроект о штрафах букмекерам за пари с несовершеннолетними

Авторами выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета Александр Трембицкий. Как отмечают авторы, в настоящей редакции законов об азартных играх не предусмотрен прямой запрет на заключение пари с вышеперечисленными лицами, так как пари можно заключать дистанционно с использованием интернета. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Размер штрафа может составить от 500 000 до 1 млн руб.