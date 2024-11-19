В Думу внесен законопроект о штрафах букмекерам за пари с несовершеннолетними
В Госдуму внесен законопроект о штрафах до 1 млн руб. для букмекеров за заключение пари с несовершеннолетними, должниками и недееспособными гражданами. Соответствующий законопроект размещен в думской базе.
Авторами выступили глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и зампред комитета Александр Трембицкий. Как отмечают авторы, в настоящей редакции законов об азартных играх не предусмотрен прямой запрет на заключение пари с вышеперечисленными лицами, так как пари можно заключать дистанционно с использованием интернета. Изменения вносятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Размер штрафа может составить от 500 000 до 1 млн руб.
2 октября Госдума поддержала в первом чтении запрет азартных игр под видом ставок на спорт. Авторы инициативы – также сенаторы Кутепов и Трембицкий. Документ был внесен в Госдуму 14 июня. Поправки вносятся в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».
Согласно законопроекту, предлагается обязать организатора азартных игр в букмекерской конторе или на тотализаторе при приеме ставок обеспечить игрокам возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари. Для этого организации должны разместить на своем сайте онлайн-трансляцию события.