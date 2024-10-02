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Госдума поддержала в первом чтении запрет азартных игр под видом ставок на спорт

Ведомости

Законопроект о недопущении азартных игр под видом работы букмекерских контор и тотализаторов принят в первом чтении. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.

Авторы инициативы – сенаторы Александр Трембицкий и Андрей Кутепов. Документ был внесен в Госдуму 14 июня. 

Поправки вносятся в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».

Согласно законопроекту, предлагается обязать организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе при приеме ставок обеспечить игрокам возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари. Для этого организации должны разместить на своем сайте онлайн-трансляцию события.

По мнению авторов инициативы, игроки оказываются в неравном положении по отношению к организатору азартной игры, когда у них нет возможности наблюдать за развитием и ходом события. Такая мера позволит участникам принимать более взвешенные решения, говорится в пояснительной записке.

Авторы также указывают на пробел в законодательстве, из-за которого организаторы спортивных соревнований могут преобразовывать данные в числовые значения и комбинации, визуальные образы, рисунки и символы. Такая ситуация создает предпосылки для продолжения деятельности, которая по сути копирует «проводимые в казино и залах игровых автоматов азартные игры». Это также подпадает под запрет, следует из документа. 

В случае принятия поправки вступят в силу с 1 марта 2025 г. 

С 2009 г. в России запрещен игорный бизнес. Для азартных игр созданы четыре специальные зоны: в Калининградской области («Янтарная»), Алтайском («Сибирская монета») и Приморском («Приморье») краях, а также совместную в Краснодарском крае и Ростовской области («Азов-Сити»). В 2018 г. последняя была ликвидирована. Но в Сочи запустили зону «Красная Поляна».

Кроме того, с 2006 г. незаконна и игорная деятельность в доменной зоне .ru. Роскомнадзор вносит в реестр запрещенных сайтов в том числе и онлайн-казино.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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