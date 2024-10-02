Госдума поддержала в первом чтении запрет азартных игр под видом ставок на спорт

Авторы также указывают на пробел в законодательстве, из-за которого организаторы спортивных соревнований могут преобразовывать данные в числовые значения и комбинации, визуальные образы, рисунки и символы. Такая ситуация создает предпосылки для продолжения деятельности, которая по сути копирует «проводимые в казино и залах игровых автоматов азартные игры». Это также подпадает под запрет, следует из документа.