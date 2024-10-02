Госдума поддержала в первом чтении запрет азартных игр под видом ставок на спорт
Законопроект о недопущении азартных игр под видом работы букмекерских контор и тотализаторов принят в первом чтении. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
Авторы инициативы – сенаторы Александр Трембицкий и Андрей Кутепов. Документ был внесен в Госдуму 14 июня.
Поправки вносятся в федеральный закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты РФ».
Согласно законопроекту, предлагается обязать организатора азартных игр в букмекерской конторе или тотализаторе при приеме ставок обеспечить игрокам возможность наблюдать развитие и исход события, от которого зависит результат пари. Для этого организации должны разместить на своем сайте онлайн-трансляцию события.
По мнению авторов инициативы, игроки оказываются в неравном положении по отношению к организатору азартной игры, когда у них нет возможности наблюдать за развитием и ходом события. Такая мера позволит участникам принимать более взвешенные решения, говорится в пояснительной записке.
Авторы также указывают на пробел в законодательстве, из-за которого организаторы спортивных соревнований могут преобразовывать данные в числовые значения и комбинации, визуальные образы, рисунки и символы. Такая ситуация создает предпосылки для продолжения деятельности, которая по сути копирует «проводимые в казино и залах игровых автоматов азартные игры». Это также подпадает под запрет, следует из документа.
В случае принятия поправки вступят в силу с 1 марта 2025 г.
С 2009 г. в России запрещен игорный бизнес. Для азартных игр созданы четыре специальные зоны: в Калининградской области («Янтарная»), Алтайском («Сибирская монета») и Приморском («Приморье») краях, а также совместную в Краснодарском крае и Ростовской области («Азов-Сити»). В 2018 г. последняя была ликвидирована. Но в Сочи запустили зону «Красная Поляна».
Кроме того, с 2006 г. незаконна и игорная деятельность в доменной зоне .ru. Роскомнадзор вносит в реестр запрещенных сайтов в том числе и онлайн-казино.