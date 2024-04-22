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Букмекеры вошли в число крупнейших рекламодателей России

Среди причин – постепенное возвращение в эфир международных спортивных событий
Дмитрий Игнатьев
Андрей Гордеев / Ведомости

Сразу две букмекерские компании – «Фонбет» и «Лига ставок», несмотря на законодательные ограничения на продвижение, попали в топ-30 крупнейших рекламодателей России в 2023 г., следует из ежегодного рейтинга профильного СМИ о рекламе Sostav.ru (есть в распоряжении «Ведомостей»). Бюджеты букмекеров, как уточнили в издании, были оценены впервые за всю историю составления рейтинга (выпускается уже более пяти лет).

Компания «Фонбет» заняла 19-е место в топ-30 за 2023 г., ее рекламные затраты, по оценке Sostav.ru, достигли 4,4 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС). Причем основная доля рекламного бюджета пришлась на ТВ (2,7 млрд руб.). На продвижение в интернете «Фонбет» потратил 1,1 млрд руб., в OOH (реклама вне дома, включает в себя наружную рекламу, рекламу внутри помещений, на транспорте и т. д. – «Ведомости») – 532 млн руб., на радио – 104 млн руб., указано там же. Динамика роста рекламных инвестиций «Фонбета» на ключевые каналы – ТВ и интернет – в 2023 г. составила к 2022 г. 10–20%, отметил собеседник «Ведомостей» в крупном рекламном агентстве.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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