Букмекеры вошли в число крупнейших рекламодателей России

Компания «Фонбет» заняла 19-е место в топ-30 за 2023 г., ее рекламные затраты, по оценке Sostav.ru, достигли 4,4 млрд руб. (здесь и далее – без учета НДС). Причем основная доля рекламного бюджета пришлась на ТВ (2,7 млрд руб.). На продвижение в интернете «Фонбет» потратил 1,1 млрд руб., в OOH (реклама вне дома, включает в себя наружную рекламу, рекламу внутри помещений, на транспорте и т. д. – «Ведомости») – 532 млн руб., на радио – 104 млн руб., указано там же. Динамика роста рекламных инвестиций «Фонбета» на ключевые каналы – ТВ и интернет – в 2023 г. составила к 2022 г. 10–20%, отметил собеседник «Ведомостей» в крупном рекламном агентстве.