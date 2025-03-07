ФАС: В России снизили цены на шесть жизненно необходимых лекарств
В России снизятся цены на шесть жизненно важных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.
Речь идет о препаратах для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза. По данным антимонопольщиков, в среднем цены на лекарства были понижены на 50% от их стоимости в 2024-м.
«Брезтри аэросфера» применяют для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. «Энерзейр Бризхалер» и «Тезспире» назначаются при бронхиальной астме. «Эврензо» помогает лечить анемию. «Полайви» – это противоопухолевый препарат. А лекарство «Биспонса» назначают пациентам с лейкозом.
Регулятор отмечает, что уменьшение цен на лекарства сделает их более доступными для жителей России. А в медицинских учреждениях они должны предоставляться бесплатно в соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания медпомощи.
5 марта Арбитражный суд признал незаконным запрет ФАС на ввод дженерика противоопухолевого препарата «Акситиниб» фармкомпании «Аксельфарм». Суд также постановил взыскать с ФАС госпошлину в размере 50 000 руб. В антимонопольном ведомстве сообщали, что фармкомпания запустила в оборот дженерик на препарат, не дождавшись окончания срока действия патента.