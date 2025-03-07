ФАС: В России снизили цены на шесть жизненно необходимых лекарств

Речь идет о препаратах для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза. По данным антимонопольщиков, в среднем цены на лекарства были понижены на 50% от их стоимости в 2024-м.