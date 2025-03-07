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ФАС: В России снизили цены на шесть жизненно необходимых лекарств

Ведомости

В России снизятся цены на шесть жизненно важных лекарств. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы РФ.

Речь идет о препаратах для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей, бронхиальной астмы, анемии, лимфомы и лейкоза. По данным антимонопольщиков, в среднем цены на лекарства были понижены на 50% от их стоимости в 2024-м.

«Брезтри аэросфера» применяют для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей. «Энерзейр Бризхалер» и «Тезспире» назначаются при бронхиальной астме. «Эврензо» помогает лечить анемию. «Полайви» – это противоопухолевый препарат. А лекарство «Биспонса» назначают пациентам с лейкозом.

Регулятор отмечает, что уменьшение цен на лекарства сделает их более доступными для жителей России. А в медицинских учреждениях они должны предоставляться бесплатно в соответствии с программой госгарантий бесплатного оказания медпомощи.

5 марта Арбитражный суд признал незаконным запрет ФАС на ввод дженерика противоопухолевого препарата «Акситиниб» фармкомпании «Аксельфарм». Суд также постановил взыскать с ФАС госпошлину в размере 50 000 руб. В антимонопольном ведомстве сообщали, что фармкомпания запустила в оборот дженерик на препарат, не дождавшись окончания срока действия патента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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