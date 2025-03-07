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Медведев предостерег жителей России от «коллективного расслабона»

Ведомости

«Коллективный расслабон» может привести к разобщенности и распаду государства. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с женщинами из партии перед 8 Марта. Видео обращения опубликовано на официальной странице политика во «В контакте».

По словам Медведева, нация сплачивается только в период испытаний.

«А когда их нет, может начаться такой «коллективный расслабон», такое ощущение, что «и так же все нормально», и каждый за себя, и нам не за что никого благодарить», – пояснил зампред Совбеза РФ.

По его словам, в будущем такое отношение может привести к очень печальным последствиям – до распада государства. Он также провел параллели между началом специальной военной операции и распадом Советского Союза.

Председатель партии отметил, что люди проявляются в сложных обстоятельствах.

1 марта Медведев заявлял, что Россия будет обсуждать Украину с теми, кто готов к общению. По его словам, любые переговоры подразумевают встречные шаги и компромиссы, но они должны соответствовать ситуации «на земле» и Конституции РФ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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