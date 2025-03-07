Медведев предостерег жителей России от «коллективного расслабона»
«Коллективный расслабон» может привести к разобщенности и распаду государства. Об этом заявил зампред Совбеза РФ, председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на встрече с женщинами из партии перед 8 Марта. Видео обращения опубликовано на официальной странице политика во «В контакте».
По словам Медведева, нация сплачивается только в период испытаний.
«А когда их нет, может начаться такой «коллективный расслабон», такое ощущение, что «и так же все нормально», и каждый за себя, и нам не за что никого благодарить», – пояснил зампред Совбеза РФ.
По его словам, в будущем такое отношение может привести к очень печальным последствиям – до распада государства. Он также провел параллели между началом специальной военной операции и распадом Советского Союза.
Председатель партии отметил, что люди проявляются в сложных обстоятельствах.
1 марта Медведев заявлял, что Россия будет обсуждать Украину с теми, кто готов к общению. По его словам, любые переговоры подразумевают встречные шаги и компромиссы, но они должны соответствовать ситуации «на земле» и Конституции РФ.