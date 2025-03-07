Рождаемость в Евросоюзе достигла 60-летнего минимума

Этот спад стал рекордным с 1961 г. Кроме того, средний возраст европейских женщин, рожающих первого ребенка, в 2023 г. составил 29,8 года. Примечательно, что почти половина (46,4%) новорожденных в странах ЕС в этом году были первенцами.