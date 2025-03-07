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Рождаемость в Евросоюзе достигла 60-летнего минимума

Ведомости

Рождаемость в Евросоюзе упала до самого низкого уровня за последние шесть десятилетий. Об этом сообщается в опубликованных данных европейского статистического агентства.

Так, в 2023 г. в странах ЕС на свет появились 3,67 млн детей. Это на 5,4% ниже уровня 2022 г.

Этот спад стал рекордным с 1961 г. Кроме того, средний возраст европейских женщин, рожающих первого ребенка, в 2023 г. составил 29,8 года. Примечательно, что почти половина (46,4%) новорожденных в странах ЕС в этом году были первенцами.

Лидерами по рождаемости стали Болгария, где показатель составил 1,81 живорожденного ребенка на одну женщину, Франция (1,66) и Венгрия (1,55). Наихудшие показатели зафиксированы в Литве (1,18), Испании (1,12) и Мальте (1,06).

Также оказалось, что в 2023 г. доля детей, рожденных матерями-иностранками, составила 23%. Например, 67% детей, рожденных в Люксембурге, появились у иностранок. А вот в Бельгии и Германии около трети детей родились у иностранок, а две трети – у местных жительниц.

В начале марта стало известно, что руководство Китая решило серьезно заняться проблемой снижения рождаемости. Планируется принять новые меры для поддержки семей с детьми, включая предоставление пособий по уходу за ребенком и расширение услуг по уходу за детьми, начиная с ясельного возраста.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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