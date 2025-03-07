Рождаемость в Евросоюзе достигла 60-летнего минимума
Рождаемость в Евросоюзе упала до самого низкого уровня за последние шесть десятилетий. Об этом сообщается в опубликованных данных европейского статистического агентства.
Так, в 2023 г. в странах ЕС на свет появились 3,67 млн детей. Это на 5,4% ниже уровня 2022 г.
Этот спад стал рекордным с 1961 г. Кроме того, средний возраст европейских женщин, рожающих первого ребенка, в 2023 г. составил 29,8 года. Примечательно, что почти половина (46,4%) новорожденных в странах ЕС в этом году были первенцами.
Лидерами по рождаемости стали Болгария, где показатель составил 1,81 живорожденного ребенка на одну женщину, Франция (1,66) и Венгрия (1,55). Наихудшие показатели зафиксированы в Литве (1,18), Испании (1,12) и Мальте (1,06).
Также оказалось, что в 2023 г. доля детей, рожденных матерями-иностранками, составила 23%. Например, 67% детей, рожденных в Люксембурге, появились у иностранок. А вот в Бельгии и Германии около трети детей родились у иностранок, а две трети – у местных жительниц.
В начале марта стало известно, что руководство Китая решило серьезно заняться проблемой снижения рождаемости. Планируется принять новые меры для поддержки семей с детьми, включая предоставление пособий по уходу за ребенком и расширение услуг по уходу за детьми, начиная с ясельного возраста.