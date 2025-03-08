В Канаде при стрельбе в пабе пострадали 12 человек
В результате стрельбы в пабе в Торонто пострадали 12 человек, подозреваемый скрылся, сообщает канадский телеканал CTV.
Стрельба произошла в пабе в районе Скарборо вечером 7 марта, сообщили в полиции Торонто. По данным правоохранителей, четыре человека получили неопасные для жизни травмы, сообщает телеканал. По информации медиков, некоторые пострадавшие находятся в критическом состоянии.
Подозреваемый скрылся на автомобиле и остается на свободе. Известно, что на нем была черная балаклава. Полиция сообщила, что на парковке возле паба установили командный пункт, проводится расследование.