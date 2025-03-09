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Вильфанд связал потепление в европейской части России с отсутствием снега

Ведомости

Температура воздуха в европейской части России сейчас на 3-4 градуса выше, поскольку нет снега. Даже при небольшом снежном покрове было бы холоднее , рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

«Отсутствие снега – это фактор, который способствует тому, что температура высокая. Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на 3-4 градуса ниже, чем сейчас», – сказал он.

Солнечная погода при наличии снежного покрова не изменила бы ситуацию, отметил метеоролог. Солнце отражается от снега, а при его отсутствии любой прогрев почвы тут же сказывается на температуре воздуха, указал он. Даже небольшой снежный покров высотой 5-10 см привел бы к похолоданию, добавил Вильфанд.

7 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года. По данным базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в 9,8 градуса, сообщал метеоцентр «Фобос». В подмосковных городах Можайске и Коломне была побита температурная норма тепла. В Можайске к полудню воздух прогрелся до 11 градусов, предыдущий рекорд был установлен в 1979 г. и составлял 8 градусов.

25 февраля синоптики сообщили, что в этом году метеорологическая весна в Москве начнется на 7–10 дней раньше нормы. Традиционно среднесуточная температура в столице стабильно переходит в положительную зону 21 марта. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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