Вильфанд связал потепление в европейской части России с отсутствием снега

7 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года. По данным базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в 9,8 градуса, сообщал метеоцентр «Фобос». В подмосковных городах Можайске и Коломне была побита температурная норма тепла. В Можайске к полудню воздух прогрелся до 11 градусов, предыдущий рекорд был установлен в 1979 г. и составлял 8 градусов.