Вильфанд связал потепление в европейской части России с отсутствием снега
Температура воздуха в европейской части России сейчас на 3-4 градуса выше, поскольку нет снега. Даже при небольшом снежном покрове было бы холоднее , рассказал «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.
«Отсутствие снега – это фактор, который способствует тому, что температура высокая. Если бы адвекция этих воздушных масс наблюдалась при подстилающей поверхности, покрытой снегом, то температура была бы на 3-4 градуса ниже, чем сейчас», – сказал он.
Солнечная погода при наличии снежного покрова не изменила бы ситуацию, отметил метеоролог. Солнце отражается от снега, а при его отсутствии любой прогрев почвы тут же сказывается на температуре воздуха, указал он. Даже небольшой снежный покров высотой 5-10 см привел бы к похолоданию, добавил Вильфанд.
7 марта стало самым теплым днем в Москве с начала года. По данным базовой метеостанции мегаполиса на ВДНХ, температура воздуха достигла отметки в 9,8 градуса, сообщал метеоцентр «Фобос». В подмосковных городах Можайске и Коломне была побита температурная норма тепла. В Можайске к полудню воздух прогрелся до 11 градусов, предыдущий рекорд был установлен в 1979 г. и составлял 8 градусов.
25 февраля синоптики сообщили, что в этом году метеорологическая весна в Москве начнется на 7–10 дней раньше нормы. Традиционно среднесуточная температура в столице стабильно переходит в положительную зону 21 марта.