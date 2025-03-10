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Президент РАН назвал ужесточение миграционной политики наведением порядка

Виталий Крюков

Президент Российской академии наук Геннадий Красников назвал ужесточение миграционной политики в России наведением порядка в этом вопросе. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».

«Тут по-разному этот вопрос можно интерпретировать. Можно говорить об ужесточении, а можно – о наведении элементарного порядка», – сказал Красников.

Международная обстановка и миграционная политика являются одними из наиболее актуальных вопросов, обсуждаемых в Совете безопасности, поделился президент академии.

Красников включен в состав Совбеза в январе 2024 г. указом президента России Владимира Путина. По его словам, задача главы РАН в совете – давать мнение научного сообщества по обсуждаемым проблемам.

Миграционную политику в России начали ужесточать после теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 г. Обвиняемыми по уголовному делу стали иностранные граждане, большинство из них – из Таджикистана. Госдума приняла в 2024 г. 14 таких законов. Так, организация незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений стала особо тяжким преступлением. В то же время компании-посредники больше не могут принимать экзамены для иностранцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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