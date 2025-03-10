Президент РАН назвал ужесточение миграционной политики наведением порядка
Президент Российской академии наук Геннадий Красников назвал ужесточение миграционной политики в России наведением порядка в этом вопросе. Об этом он рассказал в интервью «Ведомостям».
«Тут по-разному этот вопрос можно интерпретировать. Можно говорить об ужесточении, а можно – о наведении элементарного порядка», – сказал Красников.
Международная обстановка и миграционная политика являются одними из наиболее актуальных вопросов, обсуждаемых в Совете безопасности, поделился президент академии.
Красников включен в состав Совбеза в январе 2024 г. указом президента России Владимира Путина. По его словам, задача главы РАН в совете – давать мнение научного сообщества по обсуждаемым проблемам.
Миграционную политику в России начали ужесточать после теракта в «Крокус сити холле» в марте 2024 г. Обвиняемыми по уголовному делу стали иностранные граждане, большинство из них – из Таджикистана. Госдума приняла в 2024 г. 14 таких законов. Так, организация незаконной миграции группой лиц или в целях совершения тяжких преступлений стала особо тяжким преступлением. В то же время компании-посредники больше не могут принимать экзамены для иностранцев.