Песков: у Путина в приоритете решение проблем участников спецоперации и их семей

Песков добавил, что президент подписал перечень поручений по результатам встречи с сотрудниками и подопечными фонда «Защитники Отечества», разработанный вместе с замминистра обороны РФ Анной Цивилевой.



6 марта Путин встретился с участницами и ветеранами спецоперации, женами и матерями военнослужащих, а также с сотрудницами государственного фонда «Защитники Отечества». Президент являлся инициатором этой встречи.



Ранее стало известно, что правительство совместно с госфондом «Защитники Отечества» должно обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих приобретение для ветеранов боевых действий, участвовавших в специальной военной операции и являющихся инвалидами, специальной одежды.