Генпрокуратура обнаружила хищение 100 млн рублей в институте Рособрнадзора

Дело открыто по материалам прокурорской проверки по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2021–2022 гг. Рособрнадзор заключил госконтракты на изучение качества подготовки школьников на сумму более 140 млн руб. Сотрудники института создали схему с фиктивными договорами через подконтрольные организации, в результате чего из бюджета было похищено более 100 млн руб.