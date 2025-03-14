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Генпрокуратура обнаружила хищение 100 млн рублей в институте Рособрнадзора

Ведомости

Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения более 100 млн руб. бюджетных средств в ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», который находится в ведении Рособрнадзора. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, его слова приводит надзорное ведомство.

Дело открыто по материалам прокурорской проверки по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2021–2022 гг. Рособрнадзор заключил госконтракты на изучение качества подготовки школьников на сумму более 140 млн руб. Сотрудники института создали схему с фиктивными договорами через подконтрольные организации, в результате чего из бюджета было похищено более 100 млн руб.

В декабре 2023 г. генпрокурор Игорь Краснов сообщал о масштабных проверках в сфере образования, в ходе которых выявлены серьезные нарушения в Минпросвещения и Рособрнадзоре. Всего в 2024 г. прокуратура зафиксировала более 12 000 нарушений, около 2000 чиновников привлекли к ответственности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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