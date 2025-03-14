Генпрокуратура обнаружила хищение 100 млн рублей в институте Рособрнадзора
Следователи возбудили уголовное дело по факту хищения более 100 млн руб. бюджетных средств в ФГБУ «Федеральный институт оценки качества образования», который находится в ведении Рособрнадзора. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Андрей Иванов, его слова приводит надзорное ведомство.
Дело открыто по материалам прокурорской проверки по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, в 2021–2022 гг. Рособрнадзор заключил госконтракты на изучение качества подготовки школьников на сумму более 140 млн руб. Сотрудники института создали схему с фиктивными договорами через подконтрольные организации, в результате чего из бюджета было похищено более 100 млн руб.
В декабре 2023 г. генпрокурор Игорь Краснов сообщал о масштабных проверках в сфере образования, в ходе которых выявлены серьезные нарушения в Минпросвещения и Рособрнадзоре. Всего в 2024 г. прокуратура зафиксировала более 12 000 нарушений, около 2000 чиновников привлекли к ответственности.