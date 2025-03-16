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МВД: мошенники используют новую схему для получения доступа к мобильному банку

Ведомости

В России зафиксирована новая мошенническая схема, направленная на получение контроля над SIM-картами и мобильным банком под видом проверки связи. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Согласно информации ведомства, злоумышленники звонят гражданам, представляясь техническими специалистами операторов связи. Под предлогом диагностики качества телефонной линии они просят набрать определенные комбинации символов, например, #90, #09 или другие сочетания. Таким образом мошенники получают доступ к SIM-карте и могут делать звонки за счет жертвы. Также отмечается, что аферисты могут получить доступ к мобильному банку жертвы.

В МВД рекомендуют при получении подобных звонков немедленно завершать разговор, нажав кнопку отбоя, не дожидаясь окончания разговора и не следуя инструкциям звонящего.

14 марта МВД также предупреждали россиян о распространении мошеннических ссылок через Telegram-каналы. Полиция зафиксировала мошенническую рассылку в Telegram с известиями о якобы смерти знакомых. Сообщается, что подобные сообщения содержат файл расширения apk. с вредоносным программным обеспечением. Такие файлы мошенники пытаются замаскировать под фотографии, чтобы потенциальная жертва нажала на файл и запустила процесс загрузки вирусного ПО.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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