МВД: мошенники используют новую схему для получения доступа к мобильному банку

14 марта МВД также предупреждали россиян о распространении мошеннических ссылок через Telegram-каналы. Полиция зафиксировала мошенническую рассылку в Telegram с известиями о якобы смерти знакомых. Сообщается, что подобные сообщения содержат файл расширения apk. с вредоносным программным обеспечением. Такие файлы мошенники пытаются замаскировать под фотографии, чтобы потенциальная жертва нажала на файл и запустила процесс загрузки вирусного ПО.