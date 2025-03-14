В МВД предупредили о распространении мошеннических ссылок через Telegram-каналы

Мошенники распространяют в некоторых Telegram-каналах фишинговые ссылки с громкими заголовками о том, что спецоперация на Украине завершится в 2025 г., сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.