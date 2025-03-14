В МВД предупредили о распространении мошеннических ссылок через Telegram-каналы
Мошенники распространяют в некоторых Telegram-каналах фишинговые ссылки с громкими заголовками о том, что спецоперация на Украине завершится в 2025 г., сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
В МВД пояснили, что мошенники паразитируют на общественно значимых темах с целью хищения денег. Прежде чем тратить время и деньги на очередную «сенсацию», необходимо проверять источник информации, напоминает министерство.
13 марта МВД зафиксировало мошенническую рассылку в мессенджере Telegram с известиями о якобы смерти знакомых. Сообщается, что подобные сообщения содержат файл расширения apk. с вредоносным программным обеспечением. Такие файлы мошенники пытаются замаскировать под фотографии, чтобы потенциальная жертва нажала на файл и запустила процесс загрузки вирусного ПО.