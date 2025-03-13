В МВД рассказали о рассылке мошенниками известий о «смерти» знакомых в Telegram
МВД зафиксировало мошенническую рассылку в мессенджере Telegram с известиями о якобы смерти знакомых, сообщили в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий министерства.
Сообщается, что подобные сообщения содержат файл расширения apk. с вредоносным программным обеспечением.
В управлении напомнили, что мошенники всегда стараются давить на эмоции, поэтому стоит оставаться спокойным и перепроверять любую поступающую информацию.
12 марта «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности сообщили, что мошенники начали использовать самозапрет на кредиты, чтобы обманывать россиян. Аферисты представляются сотрудниками «Госуслуг» и сообщают гражданам, что ограничение якобы неправильно установлено, после чего предлагают исправить ситуацию, перейдя по ссылке, являющейся фишинговой.