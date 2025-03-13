В МВД рассказали о рассылке мошенниками известий о «смерти» знакомых в Telegram

12 марта «Известия» со ссылкой на Ассоциацию развития финграмотности сообщили, что мошенники начали использовать самозапрет на кредиты, чтобы обманывать россиян. Аферисты представляются сотрудниками «Госуслуг» и сообщают гражданам, что ограничение якобы неправильно установлено, после чего предлагают исправить ситуацию, перейдя по ссылке, являющейся фишинговой.