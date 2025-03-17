«Коммерсантъ»: дела о курских «зубах дракона» будут расследовать в Москве
Уголовные дела о махинациях и злоупотреблениях при строительстве укреплений на российской-украинской границе в Курской области будет расследовать центральный аппарат МВД. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Решение было принято Генпрокуратурой РФ. Согласно ему, дела переданы из УМВД по Курской области в Следственный департамент МВД России. По версии ведомства, расследование должно вестись на «более высоком, межрегиональном уровне» в связи с тем, что все пять уголовных дел напрямую связаны между собой, а сами преступления совершались не только в Курской области, но и в других регионах.
Кроме того, как отметили в Генпрокуратуре, исполнителями подряда выступали руководители «Корпорации развития Курской области», другие чиновники и предприниматели из разных мест.
В Москву поступят материалы дел, фигурантами которых выступают бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин и его экс-заместители Игорь Грабин и Снежана Мартьянова и др.
12 марта официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в Курской области возбуждено новое уголовное дело по факту мошенничества при изготовлении и поставке бетонных пирамид, предназначенных для возведения линий заграждений. Также эти сооружения известны как «зубы дракона». Прочность сооружений, как считает следствие, была в два раза меньше заявленных требований, а сумма ущерба превысила 156 млн руб.
В декабре 2024 г. курский суд арестовал экс-главу «Корпорации развития Курской области» Лукина и его экс-заместителя Грабина, 10 января этого года была арестована и Мартьянова. Генпрокуратура в январе потребовала в суде взыскать свыше 3,2 млрд руб. с руководства «Корпорации развития Курской области». «Ведомости» со ссылкой на источник писали, что указанная сумма была незаконно присвоена в рамках исполнения контрактов на строительство оборонных сооружений в регионе.