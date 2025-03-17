«Коммерсантъ»: дела о курских «зубах дракона» будут расследовать в Москве

Решение было принято Генпрокуратурой РФ. Согласно ему, дела переданы из УМВД по Курской области в Следственный департамент МВД России. По версии ведомства, расследование должно вестись на «более высоком, межрегиональном уровне» в связи с тем, что все пять уголовных дел напрямую связаны между собой, а сами преступления совершались не только в Курской области, но и в других регионах.