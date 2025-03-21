Обвиняемый во взятках генерал Муминджанов заявил о желании уйти на спецоперацию
Бывший замкомандующий Ленинградским военным округом по материально-техническому обеспечению Валерий Муминджанов, обвиняемый по делу о взятках, заявил о желании участвовать в спецоперации. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Сергея Бородина.
По словам адвоката, во время предварительного судебного заседания, которое прошло в Воронежском гарнизонном суде 20 марта, Муминджанов «сделал заявление о возвращении его на специальную военную операцию, в зону непосредственного ведения боевых действий».
Суд объявил перерыв до 10 апреля для рассмотрения ходатайства, отметил Бородин.
Генерал-майор Муминджанов был арестован военным судом Москвы 3 сентября, а 6-го Главное военное следственное управление Следственного комитета (СК) РФ предъявило ему обвинение в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что в 2017-2023 гг. Минобороны заключило госконтракты на поставку обмундирования для российских военных, в том числе на территорию проведения спецоперации, на сумму более 1,5 млрд руб. Муминджанов, будучи руководителем департамента ресурсного обеспечения оборонного ведомства, отвечал за обеспечение Вооруженных сил (ВС) РФ вещевым имуществом. За содействие в заключении контрактов он получил от представителей коммерческих фирм взятку на сумму свыше 20 млн руб.
В конце января информационный центр СК России сообщил, что следственные действия в отношении Муминджанова завершены.