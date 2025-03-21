Суд приговорил иноагента Скобова к 16 годам по делу об оправдании терроризма

1-й Западный окружной военный суд назначил 16 лет и 300 000 руб. штрафа колонии активисту из Санкт-Петербурга Александру Скобову (считается в России иноагентом) , сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде. Первые три года наказания он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.