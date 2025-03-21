Суд приговорил иноагента Скобова к 16 годам по делу об оправдании терроризма
1-й Западный окружной военный суд назначил 16 лет и 300 000 руб. штрафа колонии активисту из Санкт-Петербурга Александру Скобову
Накануне прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима. Скобов проходил по ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма) ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в деятельности террористического сообщества). Его судили за пост о взрыве на Крымском мосту и участие в Форуме свободной России (признан нежелательной организацией).
Судебное заседание проходило по видеосвязи: из-за второго обвинения Скобова этапировали в Коми. В ходе судебного заседания фигурант неоднократно отказывался проявлять уважение суду, а также отвечать на вопросы судьи и следствия.