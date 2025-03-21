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Суд приговорил иноагента Скобова к 16 годам по делу об оправдании терроризма

Ведомости

1-й Западный окружной военный суд назначил 16 лет и 300 000 руб. штрафа колонии активисту из Санкт-Петербурга Александру Скобову (считается в России иноагентом), сообщает ТАСС со ссылкой на корреспондента в суде. Первые три года наказания он проведет в тюрьме, остальные – в колонии строгого режима.

Накануне прокурор запросил 18 лет колонии строгого режима. Скобов проходил по ч. 2 ст. 205.2 (оправдание терроризма) ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в деятельности террористического сообщества). Его судили за пост о взрыве на Крымском мосту и участие в Форуме свободной России (признан нежелательной организацией).

Судебное заседание проходило по видеосвязи: из-за второго обвинения Скобова этапировали в Коми. В ходе судебного заседания фигурант неоднократно отказывался проявлять уважение суду, а также отвечать на вопросы судьи и следствия.

В марте 2024 г. Минюст объявил его иностранным агентом, а в апреле он был задержан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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