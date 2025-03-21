Экс-главред «Коммерсанта» Желонкин назначен замглавы Минпросвещения
Бывший главный редакторы газеты «Коммерсантъ» Владимир Желонкин назначен заместителем главы Минпросвещения. Соответствующее правительственное распоряжение опубликовано на портале нормативных актов. Источники «Ведомостей» еще в июле 2024 г. прогнозировали это назначение.
За последние годы в «Коммерсанте» проводилась оптимизация структуры. В 2017 г. перестали выходить журналы «Власть» и «Деньги» (сейчас выходит коммерческая версия этого издания). В 2018 г. после выборов президента Желонкин сменил Сергея Яковлева на посту главного редактора издательского дома (ИД) «Коммерсантъ». В 2019 г. произошли перестановки в политическом блоке ИД.
На посту главного редактора Желонкина летом 2024 г. сменил бывший директор информационного центра «Коммерсанта» Михаил Лукин, в последние годы работавший в ТАСС и ВТБ. «Желонкин на протяжении уже более пяти лет успешно совмещает в издательском доме три поста: шеф-редактора, генерального директора и заместителя председателя совета директоров. Это большая нагрузка и ответственность», – говорилось в сообщении председателя совета директоров ИД Григория Левченко 14 июня, когда появилась информация о замене Желонкина на другого главреда.
ИД «Коммерсантъ» был основан в 1989 г., на текущий момент в его состав входят одноименная ежедневная газета, сайт kommersant.ru, радио «Ъ FM», еженедельный журнал «Коммерсант Weekend» (27 декабря 2024 г. менеджмент журнала покинул ИД) и т. д. Выручка АО «Коммерсантъ» (юрлицо издательского дома) по РСБУ по итогам 2021 г. достигла 4,6 млрд руб., а чистая прибыль – 1,8 млрд руб., следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс». Данные за 2022 и 2023 гг. не раскрывались.
АО «Коммерсантъ» принадлежит ООО «Коммерсантъ холдинг», указано в «СПАРК-Интерфаксе». Долгое время «Коммерсантъ холдинг» принадлежал кипрской компании Kommersant Holding (Cyprus) Ltd., бенефициаром которой являлся бизнесмен Алишер Усманов – основатель и совладелец холдинга USM. Но в 2014 г. в закон «О СМИ» были внесены поправки, запрещающие иностранным гражданами и компаниям владеть более 20% юрлица – учредителя СМИ. В декабре 2015 г. Усманов стал единственным прямым владельцем «Коммерсантъ холдинга». С февраля 2022 г. Усманов находится под блокирующими санкциями Евросоюза, с марта 2022 г. – также под санкциями США и Великобритании. В мае 2023 г. «Коммерсантъ холдинг» скрыл информацию о своих учредителях и руководителях.