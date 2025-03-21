Экс-главред «Коммерсанта» Желонкин назначен замглавы Минпросвещения

АО «Коммерсантъ» принадлежит ООО «Коммерсантъ холдинг», указано в «СПАРК-Интерфаксе». Долгое время «Коммерсантъ холдинг» принадлежал кипрской компании Kommersant Holding (Cyprus) Ltd., бенефициаром которой являлся бизнесмен Алишер Усманов – основатель и совладелец холдинга USM. Но в 2014 г. в закон «О СМИ» были внесены поправки, запрещающие иностранным гражданами и компаниям владеть более 20% юрлица – учредителя СМИ. В декабре 2015 г. Усманов стал единственным прямым владельцем «Коммерсантъ холдинга». С февраля 2022 г. Усманов находится под блокирующими санкциями Евросоюза, с марта 2022 г. – также под санкциями США и Великобритании. В мае 2023 г. «Коммерсантъ холдинг» скрыл информацию о своих учредителях и руководителях.