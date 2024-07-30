Владимир Желонкин может стать заместителем министра просвещения

Генеральный директор АО «Коммерсантъ» и его бывший главный редактор Владимир Желонкин окончательно покинет издательский дом в ближайшее время – он может занять должность заместителя министра просвещения Сергея Кравцова. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к «Коммерсанту», второй – близкий к правительству. Его будущий функционал пока окончательно не определен, как и дата выхода на работу, говорит одни из источников. Он уточняет, что назначение может произойти в августе.