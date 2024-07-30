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Владимир Желонкин может стать заместителем министра просвещения

Генеральный директор «Коммерсанта» в ближайшее время покинет издательский дом
Максим Иванов
Ирина Казьмина
Сергей Пятаков / РИА Новости

Генеральный директор АО «Коммерсантъ» и его бывший главный редактор Владимир Желонкин окончательно покинет издательский дом в ближайшее время – он может занять должность заместителя министра просвещения Сергея Кравцова. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника: один – близкий к «Коммерсанту», второй – близкий к правительству. Его будущий функционал пока окончательно не определен, как и дата выхода на работу, говорит одни из источников. Он уточняет, что назначение может произойти в августе.

Кравцов был недоступен для комментариев. Сам Желонкин отказался от комментариев.

С 2013 г. бывший сотрудник медиа- и госструктур Желонкин работал президентом издательского дома, с 2016 г. – его генеральным директором. К этому моменту «Коммерсантъ» осуществил переезд из исторического здания на Врубеля, 4, в современный офис.

За последние годы в «Ъ» проводилась оптимизация структуры. В 2017 г. перестали выходить журналы «Власть» и «Деньги» (сейчас выходит коммерческая версия этого издания). В 2018 г. после выборов президента Желонкин сменил Сергея Яковлева на посту главного редактора ИД «Коммерсантъ». В 2019 г. произошли перестановки в политическом блоке ИД.

На посту главного редактора Желонкина летом 2024 г. сменил бывший директор информационного центра «Ъ» Михаил Лукин, в последние годы работавший в ТАСС и ВТБ. «Желонкин на протяжении уже более пяти лет успешно совмещает в издательском доме три поста: шеф-редактора, генерального директора и заместителя председателя совета директоров. Это большая нагрузка и ответственность», – говорилось в сообщении председателя СД Григория Левченко 14 июня, когда появилась информация об замене Желонкин на другого главреда.

Официально Лукин вступил в должность 28 июня. Собеседники «Ведомостей» говорили, что Желонкин проработает генеральным директором еще «около двух месяцев».

С тех пор в ИД произошел ряд перестановок. В том числе, как отмечают собеседники «Ведомостей» в «Коммерсанте», написала заявление об увольнении один из ключевых заместителей главного редактора – Рената Ямбаева, курирующая деловой блок газеты. Замена ей пока не назначена. Сейчас в «Ъ» три заместителя главного редактора – Александр Стукалин, Иван Сухов и Кирилл Урбан.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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